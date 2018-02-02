中油驚爆 12吋油管破裂是禍首

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中國時報
／台北報導

中油129桃園煉油廠火警事件初步調查報告出爐，確認是加熱爐出口12吋管線高溫導致破裂起火。至於破裂原因是材質老舊或其他原因，還得另送第三專業公正單位分析才能得知。中油估計受損設施修護需3個月，費用要3000萬元。這段時間短缺的柴油，已調度全由大林煉油廠「南油北送」支應，不會短缺。

中油事故調查小組經過3日清查，大致釐清事故原因。桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場停爐大修完成後，1月29日完成觸媒硫化程序，在改進料的過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，導致系統運作異常，使加熱爐出口12吋管線破裂，繼而發生氣爆及火警。

中油副總畢淑蒨指出，這只是初步調查，至於管線為何破裂，到底是材質還是其他問題，已送第三單位進行破裂管線材質、厚度、晶相分析，還需要一段時間。

受損之加熱爐、空氣冷卻器、儀控設備及周邊附屬設施等修護工作工期估計約需3個月，護費用3000萬，由於桃廠這座加氫工廠柴油生產占比2成，中油已進行生產與輸儲緊急調度，畢淑蒨說，空缺的量全部由高雄大林煉油廠支應，評估還不需要將外銷油品的量轉來調度。

後續中油將結合外部學者、專家，針對該工場大修計畫完整性、開爐前檢查、異常處理作業程序及設備維護作更深入檢討，找出缺失，以全面改善整個設備系統。

(中國時報)

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