紫南宮太夯 仿冒品網上流竄

2018年02月02日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣警方1月30日查獲台中陳姓民眾，未取得南投竹山社寮紫南宮商標權同意，在網路販售以「紫南宮」為名之商品；涉案陳嫌被依違反商標法移送台中地檢署偵辦，並將擴大追查商品來源。

竹山警分局日前接獲竹山紫南宮報案，指台中地區有人藉由該宮香火鼎盛，每年均有10幾萬、20萬香客為了招財錢母等吉祥物而大排長龍，認有利可圖，販賣印有紫南宮字樣、外觀類似該宮琉璃項鍊之鑰匙圈吊飾，混淆香客誤認、侵害紫南宮商標權。

竹山分局偵查隊1月30日持搜索票前往台中市陳姓嫌犯住所搜索，當場查獲仿紫南宮商品近20枚，依違反商標法移送台中地檢署偵辦。

紫南宮主委莊秋安表示，冒用「紫南宮」名稱販賣之鑰匙圈吊飾商品，外觀與紫南宮琉璃項鍊略有差別，但顏色相近；雖土地公神像不太像，但用了有註冊權的「紫南宮」3個字，已明顯侵權。

莊秋安指出，該鑰匙圈吊飾之材質是以塑膠染色而來，神像之金色也只是鍍金，重量與紫南宮琉璃項鍊有明顯落差；正牌的琉璃項鍊為琉璃製、純金神像。該商品網售叫價168元，有信眾買了以後向廟務人員抱怨，指其粗製濫造，經詳視發現是冒用廟名之贗品。

莊秋安說，由於「紫南宮」這3字註冊有商標權，若不制止將造成有樣學樣、失序混亂，且仿品品質低劣，恐損害紫南宮名望與聲譽。因此與律師研究後，決定報案追究以杜絕不法。

(中國時報)