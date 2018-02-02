嘉基院長交接 賴揆為老師打氣

2018年02月02日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義基督教醫院1日舉行卸新任院長交接，卸任院長陳誠仁、新任院長姚維仁都是行政院長賴清德的老師，賴揆特地到嘉基觀禮，謙言以學生的身分來感謝及祝福，期許嘉基醫院在既有基礎上，院務蒸蒸日上。

嘉基醫院第6任院長陳誠仁、第7任新院長姚維仁1日交接，由嘉基董事長吳英賓牧師授職，嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、嘉市議長蕭淑麗、立委李俊俋及現場400多人見證。

賴清德就讀成大醫學院時，是姚維仁與陳誠仁的得意門生，他肯定嘉基60年來在醫療界的貢獻，有4位醫療奉獻獎得主，還是嘉義市第一家重度級急救責任醫院，與政府緊密合作推動長照2.0計畫，長期推動在地醫療照護，守護雲嘉南地區人民的健康，成績斐然。

姚維仁是國防醫學院醫學系畢業，歷任UCLA medical Center PET Center研究員、成大醫學院副教授，歷任成大醫學院醫學系主任、成大核醫部主任，專長核子醫學。

姚維仁表示，陳誠仁院長18年努力耕耘，為嘉基打下厚實良基，他將在這個基礎上，與新團隊為嘉基創建新里程，預計規畫更新開刀房，引進更多先進高端醫療技術，朝智慧醫院與醫學中心的目標努力，他以「做人寬鬆，做事嚴謹」自勉，也與大家共勉。

(中國時報)