嘉基院長交接 賴揆為老師打氣

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義基督教醫院1日舉行卸新任院長交接，卸任院長陳誠仁、新任院長姚維仁都是行政院長賴清德的老師，賴揆特地到嘉基觀禮，謙言以學生的身分來感謝及祝福，期許嘉基醫院在既有基礎上，院務蒸蒸日上。

嘉基醫院第6任院長陳誠仁、第7任新院長姚維仁1日交接，由嘉基董事長吳英賓牧師授職，嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、嘉市議長蕭淑麗、立委李俊俋及現場400多人見證。

賴清德就讀成大醫學院時，是姚維仁與陳誠仁的得意門生，他肯定嘉基60年來在醫療界的貢獻，有4位醫療奉獻獎得主，還是嘉義市第一家重度級急救責任醫院，與政府緊密合作推動長照2.0計畫，長期推動在地醫療照護，守護雲嘉南地區人民的健康，成績斐然。

姚維仁是國防醫學院醫學系畢業，歷任UCLA medical Center PET Center研究員、成大醫學院副教授，歷任成大醫學院醫學系主任、成大核醫部主任，專長核子醫學。

姚維仁表示，陳誠仁院長18年努力耕耘，為嘉基打下厚實良基，他將在這個基礎上，與新團隊為嘉基創建新里程，預計規畫更新開刀房，引進更多先進高端醫療技術，朝智慧醫院與醫學中心的目標努力，他以「做人寬鬆，做事嚴謹」自勉，也與大家共勉。

(中國時報)

紫南宮太夯 仿冒品網上流竄 高屏東澎 春節垃圾清運看這裡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。