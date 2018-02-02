2018年02月02日 04:10 中國時報 高源流

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產被推定為不當取得，不是民進黨政府2月1日的新決定，而是民進黨全面執政後的必然結果。其實，在民進黨掌控國會多數席次的事實下，不僅婦聯會，任何民進黨看不順眼的組織、社團，隨時都可以被認定為國民黨附隨組織，財產也會一夕間被推定為不當取得的財產。

說穿了，民進黨就是一個掛著民主進步名義的獨裁專政政黨。這個特質，在她贏得了立法院多數席次，真正的全面執政之後特別明顯。她可以打著所謂的轉型正義旗號，把台灣所有各層面的型，全面轉為民進黨認可的型，或民進黨需要的型，甚至於能保證民進黨永久執政的型。

民進黨全面執政後成立的「不當黨產處理委員會」，是依據立法院通過施行的《不當黨產處理條例》而成立，而這個條例則是由民進黨掌控下的立法院立法通過。過去，民進黨是透過街頭抗爭，逐步取得政權。現在全面執政了，民進黨公開地把立法院當成他們的立法局，通過他們需要的任何法律，包括迫害清算其他政黨、異己異論的一些法律，來鞏固它的政權。

就拿婦聯會來說，在民進黨強力通過施行的《不當黨產處理條例》下，她就是一隻待宰的羔羊，被生剝活烹的命運已定。因為，即使現行的這個處理條例尚不足以認定婦聯會是國民黨附隨組織，民進黨也可以立即透過立法院修法，放寬認定要件，最終婦聯會還是逃不過被清算的命運。

除了婦聯會，民進黨要是不節制的話，台灣還有許許多多的社團、組織、公司行號，都可能成為黨產會清算及整肅的目標。早年一些為了反共抗俄成立的團體及組織，民進黨隨便一指，肯定就是附隨組織。有趣的是，李登輝擔任國民黨主席又當中華民國總統時期成立的台灣綜合研究院，甚至後來的台聯黨，算不算國民黨附隨組織？

創辦於1994年3月的台綜院，雖然說是企業界人士集資捐助、學術界菁英籌畫運作下，經由教育部核准成立的學術性財團法人，但成立的背景與國民黨主席李登輝有相當大的關係。民進黨的黨產會若是有意的話，也可以拿他們對付婦聯會的模式試試刀。

再以李登輝與台聯黨的關係，即使台聯黨自恃資金不可能來自國民黨，黨產會要是想動，也可以依據《不當黨產處理條例》給予的調查權，要求台聯黨說明成立當年，有沒有來自李登輝或者國民黨主席的資金。

除了這些，民進黨政府的黨產會夠大膽的話，也可以把刀尖指向大財團。早年政府自大陸撤退到台灣，黨國一體、黨政不分的時期，為了發展台灣的經濟，以各種特許、專門的保護辦法，輔導了許多企業，有些企業現在都是大財團。

黨產會既然能拿同樣這個時期成立的婦聯會開刀，這些當年受惠於國民黨的大財團，黨產會若有意清算的話，隨便找都可以找到理由動刀。找不到法源的話，民進黨隨時可以立法修法，把清查大財團的所謂第一桶金，是不是來自國民黨或受惠於國民黨政策，作為查察對象。想到這些，與其替婦聯會悲哀，不如為台灣老百姓悲哀，為何讓民進黨完全執政？（作者為資深媒體人）

(中國時報)