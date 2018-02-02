央行新總裁 首重溝通

2018年02月02日 04:10 中國時報 杜震華

千呼萬喚之下，行政院公布了中央銀行的新任總裁，由央行現任副總裁楊金龍升任，成為首位內升的總裁。各界多持肯定看法，也對央行內部士氣有所助益。我們肯定這項決定，因為至少沒有明顯的政治考量，不會讓外界有太多擔憂。不過，新總裁能否面對未來全球政經挑戰，也不能說毫無令人擔心之處。

楊金龍準總裁，擁有良好且完整的學經歷：政大銀行系學士、政大國貿所碩士、伯明罕大學經濟博士，加上央行經研處研究員、央行駐倫敦辦事處主任、央行業務局局長、副總裁10年經驗，如此科班且優秀的背景，可說是無可挑剔，加上彭淮南總裁一路提拔、委以重任，應該最能體會彭總裁的思想和路線，按理是新總裁的不二人選。

不過，正因為可以被視為「彭規楊隨」的安全牌，所以雖然「安全穩定」，符合蔡總統的「能抗壓」要件，但也可能在央行政策上偏向保守，持續一些過去央行受到批評的調性，因而難以突破蔡總統「好溝通」的要求。

新總裁即將遭遇幾個比彭總裁躬逢的更嚴厲考驗，來測試他的功力。首先，過去央行慣用對新台幣「助貶抑升」的手法來激勵出口、創造較滿意的經濟成長。但是，在美國當前財長偏好弱勢美元的外部環境下，新台幣難以抑制，如何能在物價穩定下獲得令人滿意的經濟成長，很可能形成央行與政府及企業界間的更大矛盾。此時，維持央行在「匯率」決策上的獨立性，所需要的抗壓性將高於過往。

其次，兩岸關係已經惡化，眼看著會持續探底。國內投資環境在賴揆努力下本該有所好轉，但因兩岸關係惡化可能導致內外投資都更趨弱，但寬鬆的貨幣政策在全球都已到尾聲，台灣利率水準勢必跟著上揚，這些都將惡化經濟情勢，形成央行和政府及企業間在「利率」決策上的另一種矛盾，讓挑戰更加嚴厲。

其三，一例一休和鼓勵調薪已造成物價壓力，加上近來油價和天然氣調漲，百物都在調漲價格。新總裁將面對一個在「物價」上更難處理的環境－調低貨幣供給來穩定物價的話，升高的利率可能衝擊虛弱的景氣，特別是對已經控制下來的房價可能進一步走低，連帶讓景氣更加微弱。

最讓人擔心的，是過去彭總裁對外界批評的強勢回應，造成外界一般對央行作為「敢怒而不敢言」。如今新總裁沒有14A護體，外界對央行作為很可能「大鳴大放」，若央行仍怯於和外界互動，批判聲浪有可能如潮水一般。因此，楊總裁可能要考慮建立一個和外界互動的正式「平台」，也許每月有自由參加的專家座談會，讓外界獲得更多央行的政策和作業資訊。另外，可每年舉辦學術研討會，讓央行和外界有正式的研究討論平台，深化貨幣政策的研究和雙匯操作的探討。祝福新總裁，也期待新氣象。（作者為中國文化大學全球商務系副教授、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)