教育部退出大學校長遴選

2018年02月02日 04:10 中國時報 張瑞雄

陽明、台大、文化、高醫大等大學校長遴選最近接連引起話題，讓人不禁對這全國約有150位的大學校長如何選出感到好奇，其實這在《大學法》有明白規定，公私立大學有別。但從最近的紛擾來看，大學校長的遴選辦法應該還有改進的空間。 私立大學比較簡單，完全是董事會權責，所以基本上只要董事會合理健全、無私和團結，大致不會有問題。國立大學則比較複雜，首先要組成遴選委員會，遴委會的組成有15至21人，學校代表占2/5、校友或社會公正人士占2/5，其餘1/5由教育部遴派代表出任。

遴選會議要2/3以上出席，出席過半才能決議。因為真正代表學校的委員只有2/5，像台大有21位委員，若大家都出席，要12票才能過半，亦即台大本身9位委員無法單獨決定人選。所以說大學連校長都無法自行決定，如何可稱為大學自治？

另外2/5的校友或社會公正人士如何產生？校友多少，社會公正人士又占多少？每個學校可以自訂，就代表有操作的空間。另外遴選過程時程都是公開的，有心人士可以從選遴委員挑選時就開始下手，讓自己的人馬當遴選委員。因為辦法中規定遴選委員要迴避的情況只有與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親，或曾有此關係，以及有學位論文指導之師生關係，但人際關係複雜，豈能三言兩語描述清楚，像這次台大有企業獨立董事和副董事長的關係，或院長與副院長的關係，就很難界定是否應要迴避。

另外教育部指派1/5的代表也是代表某種形式的介入，如果教育部代表對某位候選人有強烈的反對意見，這位候選人應該也很難獲得多數通過。而且教育部代表從頭到尾參與，最後還要報到教育部通過核定。除非資格不符，教育部可不可以不予核定？這些其實都是一階段的遴選精神是否能落實的關鍵。所以遴選委員會選出來的校長，應明訂向教育部通知即可，而不是報請核定。

上次修改《大學法》讓校長遴選從二階段（學校和教育部）改為一階段的目的，就是為了避免類似政界選舉的諸般弊端帶入校園，但在《大學法》沒有明文禁止之下，學校或遴選委員會仍可以決定所有的候選人要先經過民意的考驗，譬如說候選人要先通過全校老師過半的同意後，才能具備被遴選的資格，還是無法避免選舉的拉票等行為。

雖然如蔡元培、胡適和傅斯年等風格的大學校長現在已不多見，但大學校長的作為絕對會影響到大學的發展和未來，要選出適任的校長，遴選的辦法一定要周詳，教育部應集思廣益，趕快訂定國立大學校長遴選的施行細則，以確保大學校長遴選的亂象不會再度發生，並讓優秀人才不再視參與大學校長遴選為畏途。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)