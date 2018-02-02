2018年02月02日 04:10 中國時報 羅瑩雪

婦聯會是蔣宋美齡為了照顧戰後孤苦殘弱的軍眷和孤兒所創立。在逾甲子歲月中成為無數生活困頓傷兵、婦幼的依靠，對安撫軍旅心緒、穩定台灣社會有不可磨滅的貢獻。

民進黨執政後，對婦聯會雄厚的資產垂涎三尺，早就磨刀霍霍，意圖染指。

主事者先祭出《不當黨產處理條例》，指婦聯會是國民黨附隨組織，揚言要收歸國有，然又心知肚明婦聯會人事、財務和業務應都和國民黨涇渭分明，不符合《不當黨產條例》所定附隨組織受政黨控制之定義，於是使出更卑劣之手段，逼迫婦聯會簽下於法無據的行政契約，要該會自動繳出9成資產，用僅餘的1成另組新會。這就像對付農田水利會一樣，用延長會長、會務委員任期之小小甜頭，引誘現任者放棄重大原則一樣，最後該會龐大資源會全部落入當權者囊中。婦聯會若此刻軟弱退讓，以後難免落得同樣下場。

婦聯會有部分資產來自勞軍捐，是內政部另一說辭。但如同一直以來許多政府機關將部分事務出資委託民間團體承辦，毫無不妥或不法。而婦聯會60餘年為軍方的付出，如養育孤兒、醫護傷病、縫製軍衣、照護眷村等，績效歷歷，其經費還有許多其他來源，總支出可能超過勞軍捐總額，即使尚有結餘，政府能否收回，應視當初撥款委託時之約定。就算當時有此約定而且尚有結餘，其返還請求權也早已逾越最長之債權時效，婦聯會得拒絕返還。縱再退萬步，假設返還義務、餘額存否及時效等皆不爭執，政府至多可算出餘額的確實金額要求返還，絕無藉此清算鬥爭，將民間團體據為己有之理。

《不當黨產條例》本身就是大開民主倒車、嚴重違憲的不當法律，將此法再不當地扭曲解釋，不當適用於婦聯會，採取不當的行政手段，對付一個正常的民間團體，這當權者之行徑才是一連串的不當。

總之，執政當局對婦聯會的所作所為沒有任何一條法律依據，只是無限擴張行政權，把恣意妄想當成尚方寶劍，胡殺亂砍，正是所謂末法時期，群魔亂舞。幸而婦聯會在最後關頭挺住，沒簽下棄械投降的行政契約。看看台大校長遴選事件，綠營想扯下管中閔不成，反落得灰頭土臉，證明團結就是力量，正義還是有望。

國民黨已就《不當黨產條例》提出申請釋憲案，期望婦聯會在大法官做出解釋前，堅定信心，沉著以對。不容正義盡成灰，不信公理喚不回。（作者為前法務部長）

(中國時報)