2018年02月02日 04:10 中國時報 主筆室

婦聯會決定拒簽行政契約，黨產會隔天隨即召開臨時委員會，決議認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下385億元資產。

黨產會效率真高，果然說到做到，但從頭至尾，卻像一場先綁架要贖款，一旦不從，立即翻臉撕票！

黨產會以轉型正義為名，四下搜尋獵物，只要沾上點可能有國民黨黨產「之虞」的機關或組織，絕對是寧可錯殺一萬，絕不放走一個；像婦聯會這樣具有高度象徵意義、擁有數百億資產的肥羊，當然不能輕縱。

從一開始，黨產會就挑明了強硬的態度，如果婦聯會順從，將9成資產捐給國庫，就可留住剩下的1成，否則就會視為國民黨的附隨組織，全部充公。在這樣的恫嚇壓力下，什麼「認罪協商」、「割地賠款」、「喪權辱會」的難聽話都出來了。

然而，即使婦聯會投降，雖然保有1成資產，但簽了行政契約，等於在法理上已經接受以後仍可能被解散的結果；更嚴重的是，將來本案可能形成「破口」，被黨產會引為範本，今後所有攸關轉型正義的案子都可能比照辦理，透過認罪協商，繳錢息事。

在民進黨同時掌控行政、立法的完全執政下，恐怕只有訴諸司法途徑或大法官釋憲，尋求是非公道，方能一搏。如此一來，誰輸誰贏，尚難論定，但總比現在這樣裡子、面子全輸要好得多吧！

(中國時報)