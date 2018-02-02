2018年02月02日 04:10 中國時報 楊艾俐

最近有本新書叫做《鋪梗力：在開口前就說服對方》，所謂「鋪梗力」，看起來很生澀，以英文來說，說服力是「Persuasion」，但鋪梗力是「Pre-Suasion」，就是事前做好充分準備，把自己的想法用各種方式鋪陳開來，逐步收攬人心，讓人不知不覺接受你的觀點。

美國總統川普的國情咨文就是鋪梗力的最佳例證。川普民調一直落後，本來總統都有蜜月期，但川普創下了美國總統第1年的最低民調，不管推出何種政策，媒體總是噓聲一片，川普顯然要把握這次轉危為安的契機。

1年來很多美國選民只覺得川普總是怒髮衝冠，動不動就耍小孩脾氣，真是望之不似人君。尤其《烈火與怒焰》一書出版後，更曝露他諸多在白宮的荒謬情事。事前，美國股市怕他脫稿演出，文攻中國、武嚇北韓，當天道瓊就跌了360點，但他1月31日正常演出，因此第二天道瓊指數盤初大漲。CNN在稍後所做的調查，60%的人認為川普領導美國的方向是對的。

川普這次準備充分，髮型平整，進場與國會議員握手時，親切謙虛。在國情咨文中，他給美國人非常堅定的政策走向。川普屬直言直語型，他罵人，固然令人生氣，但他鼓勵人時，總是放低語調、放緩速度，鄭重其事地鼓勵，讓人聽得清楚，也讓人受用。例如講到去年美國所經歷的洪水、火災與風暴時說，「但歷經所有，我們看到了美利堅美麗的靈魂和鋼鐵的脊梁。」

他一開始就肯定「美國人民是世界上最無畏、勇敢、堅定的民族。如果有一座山，我們會翻過它。如果有一道邊界，我們會跨越它。我們的聯邦依然堅強，因為我們的人民依然堅強。」有效的說服方式，祕訣不在於訊息本身，而在於訊息傳達之前的關鍵時刻。這就是「鋪梗力」所說的，能讓你的目標群眾自己做好點頭的準備！

在台灣，好像很少聽到總統讚美民眾，也很少如川普所說：「我們所有人只要團結成一個團隊，一個民族，一面偉大的旗幟下，就可以做到任何事情。」大概是因為當政者根本不尊重這個民族、這面旗幟。

其次，川普找來15位國民英雄作為他的嘉賓，包括海軍陸戰隊隊員、退伍軍人、警察、焊工和子女曾遭拉美裔幫派MS-13成員施暴的家長。這些人等於是國民英雄，總統邀請嘉賓前來聆聽國情咨文，是自1982年雷根總統開始的傳統。歐巴馬或布希介紹嘉賓時，往往就在前面一起介紹。

但川普是每講一段自己的意見，就介紹這些人佐證，例如講到美國受哈威颶風所受的損傷時，他馬上就介紹海岸警衛隊隊員艾什莉，當時乘坐一架直升機最先抵達現場，經歷了18個小時的狂風驟雨，從深水中挽救出40多條生命。最後慎重地說「艾什莉，我們都感謝你，非常感謝你。」

他也用這些勇士作為為自己政策辯護的例子。講到北韓的挑釁時，他舉出一位北韓勇士池成鎬，因為飢餓而昏倒在軌道上，被火車輾過，多次截肢，但他依靠枴杖在中國和東南亞奔走了數千英里，努力獲得自由。今天他致力於告訴北韓人外面的真相。川普更讓他當場舉起枴杖，表示他不忘初心。

川普的咨文贏得美國人心甚多。看起來，人民要求的也不多，來自領導者清晰的訊息、明確的方向，以及溫暖的言語。但是很多領導人就是如此吝嗇。

(中國時報)