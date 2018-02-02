北市選戰 小英的盤算

2018年02月02日 04:10 中國時報 桑品載

台北市長選舉，蔡英文與她黨內同志關於要不要提名自己人參選，產生分歧。同志們認為，作為執政黨，首都市長一再委身於柯文哲，十分難堪，何況，他們拿出一些民調資料印證，柯文哲並非不倒翁。他們還有一種深沉焦慮，少了自己人參選市長，想參選市議員的，以及兩年後想參選立委的，便少了「母雞」帶領，力量無從凝聚，對選情不利。

這種聲音隨著年底選舉時程迫近，嗓門越來越大，對作為黨主席的蔡英文，壓力也越來越大，但是蔡主席一直老神在在，似乎打定主意繼續走老路，自己不提名，支持柯文哲。她的想法很簡單：民進黨找不出一個人有希望擊敗柯文哲，倒是一旦提名，綠營票會分散，其結果會如柯文哲所說：「民進黨和我爭2、3名，當選的會是國民黨。」國民黨若是贏了台北市長選舉，低迷許久的藍營士氣必然大振，從縣市長到總統選舉還有兩年，這期間，國民黨因勢利導，睡獅甦醒，民進黨能否繼續執政，大有問題。

「消滅國民黨」是蔡英文執政的首要之務，所以一執政立即設立「黨產會」，高喊「轉型正義」，藉沒收黨產手段以「窮國民黨」，一連串「國民黨附隨組織」於焉出列，婦聯會即為其一。

與此同時，不承認九二共識，仇中、反中，本來和緩穩定的兩岸關係變成冰凍，甚至敵對關係。凡對國民黨有利的，一切打破、汙名化，在蔡英文的認知上，都是國民黨的「附隨組織」。

蔡英文執政，經濟衰敗，民怨四起，她的民調一路下挫，但有一樣，就是打擊國民黨的心狠手辣，卻是戰績斐然。她在當選之初說：「民進黨只有一次機會。」這個藏頭句的受詞就是「國民黨」，完整句為「民進黨只有一次機會消滅國民黨。」國民黨是她唯一敵人，也是最大敵人。

如此恨國民黨，是因為有國民黨在，她承襲於李登輝的台獨、本土化就有大障礙。她任命自許「務實台獨工作者」的賴清德為行政院長，便是明確表示了她的政治態度。前些時她要求柯文哲莫忘「台灣價值」亦然，因為柯文哲和「中國」走得太近了。

理解了蔡英文的政治心情，便可了解台北市長選舉一役她的戰略制高點，就是絕不能讓國民黨有贏的機會，即使為此得付出一些代價，也在所不惜。

最近一次由偏綠的民調機構所做的民調顯示，人民對國民黨的期待已略勝民進黨，這才是蔡英文最焦慮的。這個態勢如果擴大，鐘擺效應便可能出現，而最可能產生效應的地方，便是市民自主性高、經濟選民多的台北市。

民進黨籍的姚文智欲代表黨參選台北市長，但他的支持度不但遠低於柯文哲，也低於可能參選的國民黨任何人。此時忽出現名嘴姚立明自動願當姚文智的競選總幹事，條件是：要求姚文智即使未獲黨提名，也要不惜脫黨參選。媒體以此問姚文智，但見他支支吾吾，一臉尷尬，仍咬定爭取黨內提名。人人皆知，要姚文智脫黨參選，形同判他政治死刑，借他一百個膽他也不敢，而想要獲得黨提名，恐怕只是午夜一夢吧！ （作者為作家）

(中國時報)