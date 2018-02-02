柯綠過招 台北價值更勝一籌

友善列印
中國時報
林清強

台北市長柯文哲在歐洲議會演講提出「台北價值」，強調民主、自由、多元、開放是軟實力，也是台北的強項。柯文哲在演講中未提及「台灣價值」，亦即未回應蔡英文對他的「要求」，「柯綠關係」如何變化與發展，必然備受矚目。

檢視蔡英文的「台灣價值」與柯文哲的「台北價值」，所謂的台北價值似乎比台灣價值更有內涵，也更為務實。

蔡英文並未明說她的「台灣價值」是什麼，但長期觀察民進黨政治人物的政治論述，約略可知蔡英文的台灣價值應不脫「台灣主體意識」的範疇，亦即是「台灣獨立」概念的轉化。果不其然，1月26日蔡英文與柯文哲同台時，就主動表示「除台灣主體意識，照顧年輕人居住權益與環境也是台灣價值。」這番話，前半段的「台灣主體意識」才是蔡英文所謂「台灣價值」的真正意涵，後半段的「照顧年輕人居住權益與環境」，只是順便附加的「台灣價值」。

柯文哲所提的台北價值，包含了民主、自由、多元、開放、人權、法治及永續等元素，非僅將西方社會進步的價值涵納入華人社會，同時更有其他華人社會罕有的活躍公民社會、對同志的包容等等，更有海峽兩岸最大城市台北與上海的城市交流，這是台北這座城市「軟實力」的展現，也是足為台北人引以為傲的「價值感」，這樣的「台北價值」，才是務實的、有意義的。

平心而論，「台灣價值」不過是空洞又虛無的意識形態而已，「台北價值」則有進步與前瞻的城市底蘊；前者讓人被政治的鎖鍊綑綁著，只能縮在小小的井底觀天，後者則可在寬闊的草原仰望青天，亦能自由奔馳，孰優孰劣豈非是高下立判？

蔡英文要柯文哲回答的台灣價值，無非就是「我與民進黨一樣堅持台灣主體性，不向大陸妥協、低頭」，只要這樣說，柯文哲就是民進黨的「自己人」，就是「可以一起作戰的人」，民進黨就可繼續予以支持。只是如此一來，柯文哲的台北價值便等同於蔡英文的台灣價值，台北價值所彰顯的開放包容精神也就喪失了。

柯文哲會否為了現實而放棄理想？待他從歐洲返國後，是否仍堅持台北價值，答案即告大白。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

北市選戰 小英的盤算 共機出海的國防戰略

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。