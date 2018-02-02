2018年02月02日 04:10 中國時報 呂昭隆

1999年兩國論後，中共軍機出海，海峽中線以西成為中共的勢力範圍。1999年的7、8月，共機天天出海，大約花1個多月的時間，拿下中線以西空域，其間曾有兩次越過海峽中線。

共機出海，我軍機自然是升空監控。在這30餘天的空中對峙，中共兵力以其空軍殲12師與殲14師為主，蘇愷戰機出海約占所有軍機出海架次的1/8；至於共機出海的位置分布，以台灣相對位置言，在北部空域居多，約占3/5。

共機出海後，高度多保持在1萬5千至2萬5千呎，這是戰機最省油的高度。此外，共機出海後的「南往北」或「北往南」與海峽中線平行的航道設計，也無挑釁意味。中共目的是對台保持軍事壓力，而非意圖挑釁。

為避免擦槍走火，中共軍機一旦出海，我方戰管導引，無論是在空機或訓練機轉用，首要便是導引至有利的警戒位置航道上，如蘇愷由「南往北」貼近海峽中線飛，我機最有利的警戒位置是其「右後方」，航路高度則是略高於蘇愷。此外，戰管導引我機警戒，尚包括平行航道、高度錯開等技巧。

在實質占領海峽中線以西空域後，中共接著採取轟炸機於內陸模擬轟炸台灣的演訓。中共派轟六機進行轉場訓練，每天約有2或3批次，每批次3架，即1天約6至9架，以所謂「戰術疏開隊形」演練。

其演練區域均在內陸，如自其河北省駐地飛往湖南或湖北基地，未曾飛到東南沿岸地區，亦未出海。

轟六機做轉場訓練，飛行航程約1400至1600浬，較平常的轉場訓練航程長，而且長到恰好模擬一趟來回台灣的航程。

1999年共機出海後，形同在海峽中線築起一道籬笆，自此，我軍機再未飛過中線。過去這些年，共機按月在中線以西戰巡，直到2015年畫設M503航道，才算真的在自家院子裡活動。

最近幾年，隨著中共軍力的大幅增長，機艦開始進行遠航長訓，去年開始密集，其做法與當年的共機出海如出一轍。而中共要突破第一島鏈，也只能走台灣南北端缺口，飛越巴士海峽跟宮古海峽。

軍方官員說，中共的國防預算「明的」有1000多億美元，「暗的」是好幾倍，明、暗加起來，軍費和美軍不相上下；這樣的軍力規模，要它不出海，說不過去的。

中共機艦出海，必須經過台灣家門，否則繞不過去，軍方有人認為，經過家門口，必不懷好意，就是要來打人的；但也有軍方人士認為，經過家門，說不定只是想交個朋友，不一定都是來者不善。

兩種想法，涉及到的國防戰略差別極大。中共軍方出第一島鏈，已是勢不可擋。台灣是保持中立，讓共軍機艦借道，還是當美、日的前哨尖兵，蔡政府應好好想清楚。

(中國時報)