刺激成交量 日均稅收增2300萬

2018年02月02日 04:10 中國時報 張語羚 、 黃鳳丹 、 陳昱光 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨（1）日拍板當沖降稅延長3年，並擴大納入自營商。財政部次長吳自心表示，當沖降稅實施後，上市櫃當沖交易量占股市總交易量大幅提升，從9％、16％衝到21％、30％，日均證交稅收則從0.31億元調高為0.54億元，當前國際股市朝正向發展，相信當沖降稅延長後稅收也將增加。

占比3成 將成常態

專家也認為，這將有助於「維繫當前熱絡的流動性、健康量能以墊高市場本益比、高檔震盪降低留倉風險」，預期未來當沖占比達3成可望成為常態。

吳自心表示，比較當沖降稅前後的日均證交稅收，從0.31億元提升至0.54億元，證交稅收呈正成長，且台灣股市成長45％，與國際股市相比較為亮麗，當沖降稅確實提振股市量能，不過未來當沖降稅的稅損尚難以估算。

當沖交易於106年4月28日起實施，透過降低當沖交易的證交稅率，從千分之3直接砍半為千分之1.5，期盼振興股市動能，經過近9個月實施期，截至107年1月底，當沖降稅後日均成交值從104億元倍增至353億元。

法人業務主管則指出，市場認為2017年漲多、2018年「不知美國川普總統明日要說什麼」的情境下，即使維繫多頭格局不變，短線仍逢高就賣，使得波動加劇，當沖降稅延長是讓「日內交易」比「隔日交易」的風險降低，以目前上市櫃合計當沖占比約3成的情形觀察，再納入自營商為實施對象，推估未來將成為常態。

券商公會副理事長賀鳴珩表示，當沖稅率減半是政府持續活絡股市的政策之一，設定3年屬適當範圍，比每年都要重新研議來得好，有助穩健市場信心，且執行期間結束後可再根據市況是否延長，具有彈性空間。

「額外創造」交易量

專家分析，雖然財政部僅以稅損考量，但建議拉高層次來看，一、資本市場交易熱絡的必要性，有法人大額資金，本益比才能提升，但法人買股首要考量要件之一就是流動性，否則再好的「公司治理、優質現金殖利率」都是白談；二、現股當沖降稅增加交易頻率，實際上對長線部位法人都沒有影響，可見這是「額外創造」的交易量與交易稅，而非減少稅收；三、增加交易頻率，將使連續性更綿密，價格走勢會更平滑，追高殺低是不科學的直覺反應。

(中國時報)