取代小虎隊 年輕人成當沖大戶

2018年02月02日 04:10 中國時報 劉家熙 、 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台股當沖比率拉高至3成以上的水準，法人觀察，當日沖銷的新鮮人大多以年輕族群為主，以小博大的心態相當濃厚，由於年輕族群一方面比較富冒險犯難精神，二方面又有群集效應，如果看到同儕當沖有賺錢、又享受交易過程，參與當沖的年輕人就會更多。

其實，台股最大當沖客為市場盛名的「小虎隊」，進出的券商多來自於嘉義、虎尾地區的證券商為主，交易金額估算約占市場成交值的5～10％以上的水準，也成為喊水也會凍的股市明星。業內表示，「小虎隊」一向喜歡以漲停板買進強勢標的，並善於做量吸引人氣。

業者表示，然近期年輕人成為當沖新興大戶，近期當沖交投熱絡標的包括欣興、元太、友達、旺宏、中石化、宏碁等，其中熱門標的當沖比亦一度達到4～5成的水準，但當沖買盤結束後，隔日成交量也容易出現大減的現象，潮起潮落的現象十分明顯。

日盛投顧總經理李秀利說，曾經碰過一個年輕人，2年前帶著40萬元進入市場，先研究基本面，再增進當沖技巧，短短時間把40萬元放大成400萬元，獲利成果豐碩。

統一投顧董事長黎方國表示，年輕人投入股市的本錢本來就不高，隨台股漲跌幅拉高至10％的水準，可能一天來就可以來回當沖三四回，具有冒險犯難的精神。由於年輕人對電子產業比較了解，特別是低價股、新技術，新材料、新產品，或是電競、遊戲及網路等，亦是年輕人願意當沖的標的。

營業員表示，年輕人短線當沖，不只賺資本利得，手續費折讓也是當沖客獲利來源，賺到錢、賺到退佣，又賺到成就感，還能跟朋友討論股票交易心得，可說是多種願望、一次滿足。

(中國時報)