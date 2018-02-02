港城大、清華校長籲政教應分離

2018年02月02日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

3所國立大學校長1日交接，獨缺台大新校長管中閔，教育部人事處表示公文1月31日晚上「後來」有收到，並強調正在走流程，務必讓內容和程序都要「沒有瑕疵」。香港城市大學校長郭位及新竹清華大學校長賀陳弘針對台大校長遴選案，分別強調「政教分離」、「台灣社會應該學著珍惜政治和學術的分際」。

教育部1日舉行國立大學校長交接布達典禮，新任校長包括國立嘉義大學校長艾群、國立台北科技大學校長王錫福，以及國立高雄科技大學校長楊慶煜等3人，獨缺台大新任校長管中閔。

周三晚上7點多，台大遴委會經歷6個多小時馬拉松會議後，雖然火速將「毫無疑義」的管中閔任命案以密件送至教育部，但教育部人事處處長陳焜元表示當晚8點30分之前沒有收到，1日上午他表示當晚後來有收到，但因為後續不只人事處審查程序，還要經過高教司、法制處審查實質內容，務必做到「沒有瑕疵」，因此農曆年前能否布達，無法保證。

刻正來台演講的香港城市大學校長郭位，對台大遴選案相當搖頭：「大學選校長不是這麼困難的事！台大這次簡直讓我看得莫名其妙，怎麼可以選完之後又改變遊戲規則，說要回到校務會議；就好像三分線投籃沒進，才怪三分線不該劃在那兒。」幸好台灣社會還是有正義，雖然秉持正義的人是有點痛苦的。

郭位說，幾年前他在書裡就提到：大學應該政教分離，很多人還聽不懂，這次活生生在台大上演。99年前北大校長蔡元培提到大學自主、學術自由和健康的政治社會制度，是大學三要件，這其實也就是國際化，因為國際化不只是講英文，而是採取國際標準。舉個最簡單例子：如果大學是自主的，為何台灣的大學校長要到立法院？即使立法院審教育預算，教育部去面對也就夠了，何必讓大學校長去聊備一格。

清華校長賀陳弘表示，台大遴選案紛擾一段時間，希望趕快平息，讓台大有順利辦學空間。「台灣應該學著珍惜政治和學術的分際，從政者要避免涉入大學內務！」他語重心長表示，大學走在社會之前，探索社會發展和學術研究，大學自主是因為它要扮演社會前導角色，《憲法》和《大學法》都給大學這種保證，讓大學與政治保持距離。

(中國時報)