高醫大資格卡關 文大校長難產

2018年02月02日 04:10 中國時報 呂素麗 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

2月1日為新學期的開始，許多大學校長都在昨日上任，但大學校長遴選依然風波不斷！繼台大校長管中閔無法及時就任後，高雄醫學大學和文化大學也爆出遴選委員資格產生疑義和候選過程發生紛擾。

高雄醫學大學董事會1日召開記者會，重申第8任校長遴選過程一切合法，希望教育部「懸崖勒馬」，董事長陳建志表示，「董事會立場是絕不會重選校長」；教育部長潘文忠表示，高醫大3名董事的資格與高醫董事組織規程有所牴觸，在董事資格疑慮未釐清前，教育部不會核定新校長。

高醫大校長劉景寬任期將於今年6月30日屆滿，董事會依法選出現任交通大學生物科技學院院長鐘育志為下任校長，目前送教育部核定中。

但教育部認為，李惠娥、賴文德及吳俊仁3位董事是職工，依法不能出任董事，故董事會依法選出的第8任校長也不合法；鐘育志能否在今年7月1日上任，仍在未定之數。陳建志表示，3位董事資格疑義，教育部在法理上站不住腳，董事會絕對會提出行政救濟，校長遴選一切合法，董事會絕不會重選校長。

高醫大董事會法律顧問李勝琛批評教育部擴大解釋法令，爭議來自對職工的認定，希望教育部懸崖勒馬，回到法律立場，盡速核定校長任聘案。

而高醫大董事會與校長劉景寬長期不合也正式浮上檯面！教育部日前要求高醫大附設醫院與學校的財務應各自獨立，非附設醫院人員不能領取醫療獎金，因此應向校長及學校相關人員追回溢領的不當醫療獎金；董事會1日「借力使力」表示，將向劉景寬追討他過去4年領取的醫療獎金2000萬元。

在文化大學方面，董事長張鏡湖昨日傍晚發出聲明指，前校長李天任被迫不得已提出辭呈，但多名董事已留任李，仍由李繼續執行校長職務；新任校長盧希鵬則表示，台灣是法治的社會，他尊重張董事長的個人意見，但候任資格還是依照教育部及董事會決議為主，並靜候通知。

由於文大董事長張鏡湖拒簽當選公文給新校長盧希鵬，造成新校長難產，而原本已辭職的前校長李天任，在1月30日發出公開信給校內師生，並決定撤銷辭呈接受董事會慰留，但教育部也回應，新任校長遴選已完成程序作業，文大退回李天任辭職一事不成立。

(中國時報)