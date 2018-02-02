汗滴禾下土 農耕士月薪上看36k

為解決農業缺工，農委會擴大招募農耕士。圖為農業人力訓練畫面。（農委會提供）

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中國時報
／台北報導
農委會召開年終記者會，在屏東南州農業技術團服務的農業師傅柯又寧表示月收入超過5萬。（陳君瑋攝）

農委會昨舉辦年度記者會，宣布將招募140位民眾成為農耕士，到第一線農場協助採收、包裝、除草等基礎勞務，月收入上看3萬6000元，並推動僑外人士到農場打工。農委會主委林聰賢說，盼農耕士等專業代耕者能發展成新興服務業，化解農村缺工。

包括農耕士、乳牛飼育團、專業農業師傅在內，去年農委會總計成立了37個農業服務團，總計募得842名農務人員投入服務，全年農場服務數量為4145場次，但缺工問題仍在，為此，農委會今年將再陸續招募1200名農務人員，首波先招140名農耕士，經訓練後，由各地農會媒合至缺工農場服務，報名時間至2月25日止。

農耕士工作內容主要為農場基礎勞務，例如蔬菜採收、包裝、除草等，至於薪資待遇方面，農委會除了替農耕士加保勞健保之外，另外每月還會提供8800元就業獎勵金及交通費3000元，共加碼1萬1800元，算上農場主給付的工資，使農耕士月收入上看3萬5000元至3萬6000元，其餘乳牛飼育團級專業農業師傅，因工作內容較專業，月收入更可達4萬元至5萬元。林聰賢表示，他希望農耕士這類農事服務團未來可以產業化，發展成「農事服務業」，專替農民代耕，解決農村勞動力不足的問題。此外，農民希望政府能開放在工廠服務的產業外勞，可合法赴農村打工，農委會將加強與勞動部協調，只要法令修正放寬，就會立即試辦。

農委會副主委陳吉仲指出，今年將推動僑外生赴農場打工，預計至少會有500名僑外生參與。

(中國時報)

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