巧虎教徐若瑄兒行孝

徐若瑄昨低調帶著兒子Dalton朝聖他心目中的偶像「巧虎」。

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中國時報
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徐若瑄陪著Dalton體驗展場中的各式設計遊戲。

徐若瑄1日低調帶著2歲多的兒子Dalton參觀時藝多媒體在華山文創園區的「歡迎光臨可愛巧虎島」特展，她表示，巧虎帶給Dalton很多開心且正面的影響力，像是每當父親節、母親節前1個月，就會開始教小朋友要記得送花給爸媽祝賀，「有一次Dalton就突然對我說:『媽媽，我愛妳！』讓我好感動好開心啊！」

Dalton十分熱愛巧虎，去年生日時徐若瑄特地準備巧虎蛋糕，還做了巧虎指甲，連盥洗用具都是巧虎造型。Dalton最近看的巧虎影片中，把牙齒的蛀牙菌設計成壞蛋，要把牙齒刷乾淨才能消滅壞蛋，徐若瑄笑說：「Dalton現在不但刷得更乾淨，刷完後還會張嘴讓我檢查，小孩在刷牙時，腦袋充滿著卡通的畫面，會讓孩子覺得是一件快樂的事。」

是正面就該支持

「我覺得這種卡通，就跟大人的信仰一樣，只要你的信仰能為你帶來正面的影響，就值得支持！」徐若瑄對展場內的巧虎迷宮相當讚賞，還陪兒子在迷宮裡玩起躲貓貓，「Dalton跑得很開心，每一次走到盡頭沒路，就要換條路跑。」展場內還有一間巧虎的家，Dalton頻頻好奇想開門，她也建議可改設計讓小朋友能進入，孩子才會有實際到巧虎家作客的感覺。最後Dalton獲贈一組巧虎摺紙組，母子度過寓教於樂的一天。

(中國時報)

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