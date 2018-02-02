粉絲快歌跳起來 林宥嘉加唱3曲

2018年02月02日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

林宥嘉暌違4年，昨開小型音樂會十分享受。（粘耿豪攝）

丁文琪宣布懷孕後昨首度現身，身穿寬鬆大衣。（讀者提供）

林宥嘉1日舉行首場「挽回你的心台北 mini LIVE」，是他宣布升格準父親後首次開唱，懷3個多月男寶的老婆丁文琪也愛相隨，戴口罩、穿寬鬆黑大衣藏肚。他昨以〈白晝之月〉揭開序幕，唱完後說：「你們太安靜了，還是太安靜了。」讓台下粉絲歡呼尖叫。

林宥嘉暌違4年以小型溫馨音樂會形式開唱，他開心向粉絲說：「我要仔細看看你們，好近喔。」他用英文大喊「Are you ready？」炒熱氣氛，又自嘲：「可是我英文不是很好，每次在國外聽歌手說這句都不知道要回什麼。」接著他改用台語問：「你們準備好了嗎？」

兩天票房粗估330萬

他認為在小巨蛋的萬人演唱會不慎出錯時超尷尬，但昨因場地限制僅能容納1100名粉絲，他打趣說：「出錯沒關係！」接著清唱〈兜圈〉。他還特地翻唱王力宏〈愛錯〉、孫盛希〈跟你住〉；獻唱〈誘〉時他表示此曲只唱過1次，這場歌單很用心在選，「我都看KKBOX，故意選很少唱的歌。」

林宥嘉這次連2天在華山Legacy開唱，票房粗估330萬，收入扣除支出後，約110萬元將全額捐給關懷台灣文教基金會「寶貝我們的希望」公益計畫。昨演唱會尾聲時，他與全場歌迷約定，只要有九成的人跟著他的快歌跳舞，他就加唱安可曲，在全場粉絲的熱情支持下，林宥嘉最後加唱3首歌，演唱會全程逾90分鐘。

(中國時報)