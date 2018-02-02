JJ大峽谷飆淚：如見徬徨自己

林俊傑（中）MV遠赴大峽谷取景，找來好友懷秋（右）、張書豪助陣。

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中國時報
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林俊傑（JJ）新歌〈我繼續〉描述他在低潮中看見希望的心路歷程，他自曝有段時間對人生產生迷惘，決定前往美國大峽谷散心，當看見一片壯闊景色，他瞬間覺得自己的煩惱是如此的渺小，JJ感性說：「這片大地給了我力量，對那時感到低迷的我用力拉了一把！」

〈我繼續〉MV耗資550萬元重返大峽谷拍攝，並請到JJ好友懷秋、張書豪跨刀演出，場景設定在末日，3人飾演陷入險境的隊友，JJ和懷秋最後都瀕臨死亡，請張書豪帶著要送給愛人的信及勇氣繼續走下去，張最後也找到繼續生存的意義。JJ在拍攝過程中忍不住落淚，「再回來好像又看見當初那個很徬徨的自己。」

明辦線上演唱會

懷秋說，印象深刻的一幕是看見JJ離去的畫面，「當時我的狀態是在瀕臨死去的時候，常聽別人說剎那會出現人生跑馬燈，我真的有看見！」更表示自己在演出時幾度快崩潰，直呼過去演戲從來沒有這樣的經驗。張書豪則對JJ的演出讚不絕口：「這幾天拍攝是我看過JJ最沒有明星光環的時候，他真的完全讓自己投入在其中。」

特別的是，MV中出現的印第安酋長是真的當地酋長，因聽了JJ在大峽谷找回初衷的故事被打動，自願客串演出，拍攝過程還幫JJ祈福。JJ將在明天舉辦線上新歌演唱會，挑戰無觀眾演出，免費在台灣等33國平台共同直播。

(中國時報)

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