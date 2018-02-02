張魁失1.6億 反獲發明獎

張魁在洛杉磯獲得發明獎，獲此榮譽，喜形於色。

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中國時報
專訪
張魁（左起）、張帝、張峰奇前不久一起上白冰冰主持的《冰冰Show》。

資深藝人張魁在大陸武夷山的50甲農場種植水蜜桃、稻米、茶葉等，6年虧損上億台幣，但務農經驗意外開啟他發明水質轉換器的契機，不僅獲得「聯合國巴拿馬萬國博覽會華人經營發明獎」，也有美國、新加坡及台灣的專利認證，他日前剛從洛杉磯回台，1日說，為了這個小小的獎狀，賣了2棟加起來至少6000萬房子，「虧錢、賣房是很大負擔，推廣新觀念才是艱辛工作的開始。」

張魁因獲發明獎成為台星之光，開心之餘，也提到務農雖賠錢，卻得到發明靈感，「小的水分子水分不僅有益農作物，也有助於清潔物品，因水本身就有50％至60％的清潔功能，如何使水的清潔效果有更好發揮，關鍵也在於水分子的大小，做任何一件事，過程都很艱辛，得到肯定之後就是責任的開始。」他期盼這專利能有助環保，讓大家改變用水習慣，減少使用化學洗滌劑汙染。

醫禁遠程演出

魁嫂日前在臉書貼出張帝手寫信，張帝文中提到體力漸衰，被醫生嚴禁做長途旅程演出，76歲的他前陣子才和張魁及張峰奇上中視《冰冰Show》，張帝在節目中活蹦亂跳，看不出異樣，但暴瘦很多。張帝昨坦言是50多年的老菸槍，1年多前被檢查出肺纖維化，體重已瘦5公斤，目前65公斤。

張帝現在菸量減少1包，每天吃藥配合噴劑及走路運動，他推掉很多美加的演出，因此親手寫信向歌迷報平安，「年紀這麼大還有很多歌迷喜歡，心裡很安慰。」

(中國時報)

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