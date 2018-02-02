鄒承恩《粽邪》兒子不給抱

鄒承恩表示拍攝現場真的有許多法師繪製符咒。

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中國時報
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《粽邪》演員李亞臻（左起）、鄒承恩、陳博正、夏于喬、劉國劭在祭壇前擺出驅魔架式。（蘇蔓攝）

鄒承恩和夏于喬、陳博正（阿西）主演恐怖片《粽邪》，1日在新北永平高中舉行探班記者會，眾人大談幕後各種光怪陸離的事件，鄒承恩拍攝10多天後，某日回家突然發現1歲多的兒子不願接近他，想抱兒子也被拒絕，讓他悲憤不已，但拍多了鬼片的許瑋甯提醒他：「小朋友能看到『東西』比較多。」因此他每天下戲後都先去便利商店坐一坐去晦氣，狀況才改善。

該片和《紅衣小女孩2》都選在台中廢棄的卡多里樂園（石頭公園）取景，劇組在當地落腳的飯店發生不少恐怖事件，夏于喬自嘲神經大條，沒有靈異體質，但她發現房間即使沒開空調仍冷到不行，還一度沒有熱水，而且只發生在她和鄒承恩的房間，讓他們直呼詭異。

新秀演員李亞臻飾演夏于喬閨密，遭遇更多驚悚事件，回房時不但東西都被移位，還出現用過的酒杯，儘管飯店方面解釋是房務人員走錯房間休息。

一上妝就想吐

她之後又發現枕頭底下有噴射狀血跡，對方卻堅持無法換房，讓她相當崩潰。她在片中得上特殊妝容，每次需花4小時，但上完妝後常沒來由的想吐。

該片預計明（3日）殺青，鄒承恩被問何時會補辦婚禮，表示因近日同時拍攝《粽邪》和戲劇《翻牆的記憶》，暫時沒有時間規畫，最快預計下半年，但他已先送老婆情人節禮物，也希望盡快帶家人出門旅遊。夏于喬和導演男友林書宇感情穩定，但對婚事不急。電影預計今夏上映。

(中國時報)

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