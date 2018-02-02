透視春夏CHANEL

2018年02月02日 00:49 中國時報 陳張眾 報導

由卡爾拉格斐掌鏡的CHANEL 2018春夏形象大片中，以灰階色調為基底凸顯出PVC透明面料質感，模特穿藍粉色相間斜紋軟呢洋裝25萬3700元、緞面鞋頭拼接透明PVC雙色膝上長靴4萬4700元，戴透明PVC白色飾帶圓帽3萬6900元。。（CHANEL提供）

CHANEL紫色幻彩PVC皮革BOY CHANEL包，13萬700元。（CHANEL提供）

CHANEL綠色菱格紋皮革透視背包，11萬5500元。（CHANEL提供）

CHANEL黑色緞面鞋頭拼接透明PVC中筒靴，3萬6900元。（CHANEL提供）

CHANEL藍色鑽形金屬水滴狀耳環，7萬7900元。（CHANEL提供）

CHANEL香奈兒2018春夏大秀，老佛爺在潺潺瀑布聲中送出以水光虹彩打造的清新陣容，其中藍色調的紮染雪紡紗，以不對襯剪裁的長洋裝輪廓呈現，呼應波光粼粼的靈動感受。（CHANEL提供）

細雨綿綿的冬日，CHANEL香奈兒選址台北西門町樹心會館舉行2018春夏新品預覽，用植栽牆面和水藍色透明玻璃，於室內搭起了一座都市叢林，讓與會者體驗被水光、自然包覆的最新系列。

寬斜肩剪裁如流水

老佛爺卡爾拉格斐本季師法自然，用水光、虹彩打造出一眾清新陣容，服裝系列以呼應水系色調的藍色為基底，陽光反射出的金黃色、湖面的嫩綠色，還有散發彩虹光暈般的亮面質地，在紮染雪紡紗輕柔的帶領下一一現身，調出一片通體舒暢。

輪廓上，寬斜肩的剪裁如同流水般傾瀉包裹身驅，刻意融入金銀絲線與流蘇元素的斜紋軟呢，出自品牌歷史悠久的Lesage工坊，行走中亦如同激起無限細小水花。不規則剪裁的洋裝，由交叉的山形紋與荷葉邊疊加而成，搭配具有晚宴感的仿斜紋軟呢針織衫，為奢華中點綴一絲寫意舒適。

「雨衣」包款饒富趣味

系列中隨處可見的PVC面料，更是本季不能忽視的主題，無論是打上透氣孔後與緞面鞋頭拼接成經典雙色靴款，還是裝飾白色飾帶化身復古圓帽，都透出如同大秀背景音樂《I Feel Love》般的青春愉悅。防潑水特性中延伸而出的連衣帽兜，甚至為鍊帶包款打造的「雨衣」，均饒富趣味感，搭配象徵水滴的耳環和代表性的珍珠等細節，讚嘆自然意象中不經意傳達的正向能量。

(中國時報)