邱勝翊 看偶像劇找女神

2018年02月02日 00:49 中國時報 陳張眾 報導

VERSUS VERSACE酒紅色皮革休閒鞋，1萬6000元。（VERSUS VERSACE提供）

VERSUS VERSACE紅色後背包，1萬7500元。（VERSUS VERSACE提供）

VERSUS VERSACE白色休閒鞋，1萬6000元。（VERSUS VERSACE提供）

自稱有控制欲的邱勝翊，更表現在對時尚的執著上，打扮上也十分有主見，穿VERSUS VERSACE暗紅色高領毛衣4萬8000元、黑色休閒寬褲1萬5500元。（JOJ PHOTO攝）

王子邱勝翊唱完跨年後，就馬不停蹄接赴大陸繼續宣傳行程，加上之前熱播的偶像劇《稍息立正我愛你》，本周又有與徐嬌演出的電影《畢業旅行笑翻天》上檔，歌唱、電視、電影三棲；他出道11年中累積了不少粉絲，最小的甚至只有2歲，王子吐露心目中的女神是宋慧喬，而女神去年底死會的消息，他卻渾然不感難過，笑說：「因為男主角（指宋仲基）很OK。」

雖然私生活中真命天女仍未降臨，感情生活也平淡隨緣，但仍希望有機會可以在35歲左右完成終身大事，但現在的他，則可藉由偶像劇中不同的女主角們身上，找到一些自己理想型的特質；當被問到戲中印象最深刻的「另一半」時，王子坦言是名字裡也有一個喬字的曾之喬，並稱讚她「很知性」，專輯中更有一首歌是透過《稍息立正我愛你》女主角的視角創作，好交情不言而喻。

自稱有控制欲的邱勝翊，更表現在對時尚物件的執著上，打扮上也十分有主見。私下偏愛街頭風格，連當今最流行的腰包在5年前也早已收購，他還開玩笑說：「早就覺得好看，你們不懂。」穿上VERSUS VERSACE秋冬系列新裝，刻意破壞的丹寧細節及寬大的針織上衣，讓王子在龐克氛圍的造型中演繹青春氣息，闡述出華麗不羈的新世代精神。

(中國時報)