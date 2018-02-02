KENZO春夏復古前衛

2018年02月02日 00:49 中國時報 陳張眾 報導

KENZO 2018春夏系列藉時尚向日本女模山口小夜子及音樂大師本龍一致敬，穿條紋襯衫洋裝1萬7800元，男模穿本龍一相片針織衫1萬5800元、KENZO MOVE系列運動鞋8900元。（粘耿豪攝）

KENZO條紋腰包，9800元。（陳張眾攝）

KENZO MOVE系列粉紅色復古運動女鞋，8900元。（陳張眾攝）

由日籍設計師高橋賢三於巴黎創立的時尚品牌KENZO，其日法混血的品牌DNA清晰可見，如今接管的創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon重溫品牌光輝歷史，藉2018春夏系列向日本女模山口小夜子及音樂大師本龍一致敬。

取自本龍一專輯封底的彩色花卉印花及由菩提加海棗葉混合而成的腰果花紋，成了2018春夏的主視覺，寬版上衣搭配高腰長褲復古感十足，細肩帶小可愛與襯衫縫合的一件式組合，也洋溢90年代風範。條紋則是本季中另一大主題，除用於服裝單品外，更呈顯在背包和首度引進台灣市場的腰包等配件之上；熱銷款MOVE系列運動鞋也多了粉紅、米灰等不同選擇，疊加穿梭於洋裝、T恤的「HYPER」字樣，玩出吸睛的大膽流行樣貌。

而昨（1日）舉行的新品鑑賞會中，品牌更搶先展示了3月即將在台上市的第二季MEMENTO膠囊系列，自高橋賢三身著牛仔褲的照片中取材，整體強調丹寧元素和竹林老虎圖紋，再度演繹品牌具冒險性的前衛精神。

(中國時報)