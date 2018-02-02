少女椿到台灣有請重口味

丸尾末廣的《少女椿》描述孤女小綠跟著畸形秀表演團一起生活，直到會幻術的侏儒魔術師奇蹟正光加入表演團，為她的生活帶來轉機。（臉譜出版提供）

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中國時報
／台北報導

1992年，一部在歐洲造成轟動的日本動畫《地下幻燈劇畫少女椿》，卻在日本遭到禁播，動畫膠卷甚至被海關查扣、銷毀，至今仍令人不解。原著漫畫、1984年由丸尾末廣執筆的《少女椿》，終於在34年後在台推出中文版。

孤寂的年輕靈魂 得到安慰

譯者黃鴻硯表示，「這個故事源自昭和時期，是日本圖畫說書表演《紙芝居》的劇本，原本共有21集，描述孤女小綠被騙入劇團賣藝、飽經風霜的故事，最後是歡喜大結局，類似台灣的花系列電視劇。丸尾末廣將劇本結合日本畸形秀『見世物小屋』，才成為現在大家所看到的《少女椿》。」

黃鴻硯表示，丸尾末廣自己曾解釋《少女椿》在日本地位歷久不衰的原因，「他的作品受到年輕讀者歡迎，特別是多愁善感、和社會格格不入的人，能在這一類的獵奇漫畫、文學作品中得到心靈慰藉。這些人長大之後，不一定會繼續喜歡他的作品，但會有下一代的年輕靈魂，在口耳相傳間繼續讀《少女椿》。」

血腥獵奇與暴力 赤裸描繪

丸尾末廣生於1956年，童年生活貧困，青少年時期甚至當過扒手。1980年正式成為漫畫家，剛開始多在色情雜誌發表短篇漫畫，後來得到出版社賞識，才正式推出漫畫單行本，《少女椿》是他的第4部漫畫。他的作品深受日本文豪江戶川亂步影響，多赤裸裸描繪情色、血腥、獵奇或暴力，呈現人世的殘酷。

故事裡，父母雙亡的12歲孤女小綠走投無路，被騙入「見世物小屋」，四處巡演，小屋中有許多身體殘缺的畸形人，像是蛇女、陰陽人和全身包滿繃帶的斷手人等，彼此宣洩慾望、互相傷害，什麼都不會的小綠備受凌虐。某日擅長表演幻術的西洋魔術師奇蹟正光加入小屋，與小綠相戀，也為她的生活帶來轉機，最後卻還是被命運捉弄。

小綠的悲慘人生 命運捉弄

獨立漫畫書店「漫畫私倉」店主黃廷玉表示，丸尾末廣的首本單行本《薔薇色的怪物》中，就出現過小綠，可說是《少女椿》的序章，「故事裡小綠父親過世、母親重病，只能在街頭賣花維生，某天卻發現臥床的母親早已過世，棉被底下的雙腿被老鼠啃蝕殆盡。」

黃廷玉表示，《少女椿》的「椿」有雙重意含，「一是原作劇本中，小綠在劇團賣藝，用的藝名正是『椿綠』。二是『椿』是日文的山茶花，雖然山茶花美麗，但十分容易凋落，用來隱喻小綠的遭遇。」

(中國時報)

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