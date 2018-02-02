93歲水木茂 漫畫記錄每一天

2018年02月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

2015年過世的日本妖怪漫畫大師水木茂，以《鬼太郎》、《漫畫昭和史》等作聞名，晚年依舊不放下畫筆，認為「人生80才開始」，到93歲都還在畫漫畫！他生前最後一部漫畫連載作品《我的每一天》近日在台灣出版，自傳性的逗趣短篇，讓人一窺這位漫畫大師的生活哲學。

尖端出版社編輯謝涵如表示，由於水木茂在日本漫畫界地位崇高，晚年時出版社都還是希望他能持續創作，「水木茂自己也習慣每天畫，雖然每周一篇的連載很辛苦，但他每天都非得畫一點漫畫不可，天天從家走到工作室創作，生活很規律。」

《我的每一天》收錄水木茂從2014年1月到2015年5月的雜誌短篇連載，有時回憶自己經歷二戰的往事，有時逗趣揭露自己愛吃麥當勞漢堡、愛放屁的生活瑣事，也透露他的生活哲學是「成為懶人」：「不努力就沒辦法養活自己，可是就算努力了，結果也是不如預期，所以偶爾也會想當懶人。」

「如屁般的人生」也是水木茂心中的格言：「人生若是想追求某種絕對的價值，內心一定會變得很脆弱，所以應該要找出像屁一樣會瞬間消失的價值，獲得滿足就好。」

水木茂出生於1922年，從小愛畫畫，《我的每一天》也收錄了他14歲時用粉蠟筆畫的自畫像。謝涵如表示，「水木茂從小就是個怪小孩，總是愛往墓地跑，加上有位愛講鄉野奇談的『鬼婆婆』鄰居，讓他對妖怪傳說特別有興趣。」

二戰時，水木茂曾在巴布亞新幾內亞前線作戰3年，分隊同袍全部戰死，只有他死裡逃生，又在拉包爾遇到轟炸，左臂受傷截肢。復原後，水木茂和當地人成為朋友，戰後初期還在巴布亞新幾內亞時，更重拾畫筆，若有機會就畫素描。

回到日本後，水木茂畫過連環畫劇、出租漫畫，日子一度十分辛苦，直到1959年《鬼太郎》漫畫開始連載，作品大紅，獲得多項獎項，也被改編成動畫和真人電影，奠定他在日本漫畫界的地位，甚至約每隔10年就會有新的《鬼太郎》動畫，2018年即將播出第6季。

《我的每一天》也記錄水木茂幽默可愛的一面，例如明明是自己的創作，但看到書店裡若有設「水木茂專區」，還是會說出「我全部都要買！」、「這麼一來，水木先生的荷包又要滿了」的玩笑話，十分逗趣。

(中國時報)