文學超圖解10頁看完名著

2018年02月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

文學經典這麼多，想當文青吊個書袋，卻又讀不完怎麼辦？如今有漫畫家為文學名著畫漫畫，限定一部作品10頁，精簡扼要地傳達故事梗概，讓讀者即使沒讀書，也能透過漫畫輕鬆明白作品來龍去脈，包含太宰治的《人間失格》、卡夫卡的《變形記》等各國名著一次搜羅。《文學超圖解》系列在日本大為暢銷，累計銷售突破20萬本。

系列改編出自筆名「多力亞斯工場」的漫畫家之手，「雖然這些作品內容被我大篇幅省略，但這個企畫宗旨，就是讓沒看過名著的人，像有看過一樣，甚至願意回頭看書。我非常鼓勵大家，看完漫畫之後，回去讀原著。」

遠足文化編輯陳柔君表示，漫畫家多力亞斯工場約從2001年開始創作，剛開始畫日本同人誌，「他非常喜歡水木茂的《鬼太郎》，也會模仿他的復古畫風畫《進擊的巨人》、《新世紀福音戰士》等風格歧異的二創漫畫，用反差製造幽默搞笑，很受歡迎，也逐漸發展出自己的原創作品。」

陳柔君表示，即使讀過原著，透過漫畫的詮釋，能看到漫畫家對於作品的不同觀點，「像是《格列佛遊記》，一般人可能只記得小人國，漫畫中也有提到格列佛到大人國的故事，才發覺自己其實沒讀過整本原著。」《文學超圖解》系列原本在網路平台連載，大受歡迎，一連出版3冊，改編超過60個文學名著。

在日本，文學作品與漫畫的合作十分盛行，近期除了《文學超圖解》系列，還有恐怖漫畫大師伊藤潤二改編太宰治的《人間失格》漫畫正在連載。法國漫畫家也和村上春樹合作，將村上的9個短篇小說改編成漫畫，目前已出版《襲擊麵包店》和《青蛙老弟，救東京》兩本。

在台灣，最近也有幾部文學相關的改編漫畫，如漫畫植劇場系列中左萱的《五味八珍的歲月》、陳繭的《花甲男孩轉大人》，即是文學小說、電視劇本的多次改編。而作家吳明益的小說《天橋上的魔術師》，也將由去年金漫獎年度漫畫大獎得主阮光民改編成漫畫，近日在《新活水》雜誌一月號刊出其中8頁短篇。

(中國時報)