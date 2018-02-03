批國民黨沒道義！蕭淑麗退黨參選嘉市長

2018年02月03日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗2日「逆襲」，突然宣布退出國民黨，以無黨籍參選嘉義市長，投下震撼彈！蕭淑麗說，她掛看板參選當天正好有民調公布，她參訪大陸時，黨部活動被視為前市長黃敏惠表態參選市長的誓師大會，種種巧合，促使她決定退黨參選到底。

黃敏惠尊重 遵照黨機制

對此，黃敏惠昨表示，她尊重每個人的個人意見，身為黨員，她遵照黨的機制走，參選人都期待公正公平的機制，但最後只能產生一個參選人，她服從黨的最後決定。

國民黨嘉義市黨部1月27日舉辦小組長授證活動，主席吳敦義出席授證，前市長黃敏惠正式公開宣布參選嘉義市長，基層黨員歡聲雷動，氣勢熱烈，被黨員及外界解讀為黃敏惠巧用時地，出奇制勝「突襲」。

蕭淑麗表示，1月16日她掛參選看板當天有民調公布，27日她出國，就舉辦小組長授證，又有吳敦義主席在場，黃前市長宣布參選，有如「誓師大會」，種種巧合，她不多揣測，退黨參選是她個人想法與意志，未事先告知黨部。

3年前委屈退選 今選到底

蕭淑麗說，沒有所謂交換條件、沒要求任何職務安排，3年前以大局為重，無條件退選，卻飽受委屈，「國民黨應還我一個公道」。她說，3年前退選市長後，以無黨籍參選議長，但「黨部因已輸掉市長，拜託她以國民黨籍選議長」，為氣勢低迷的國民黨保住議長之位，「我對國民黨有情有義，國民黨似乎對我沒有道義。」她說，此舉是為實現3年前承諾，走完3年前未完成的市長路。

蕭淑麗說，2個女人的戰爭，是大家不樂見的，但她質疑，國民黨中央是否有協調能力、智慧、意願，或有個人好惡偏見；大陸參訪期間即已思考退黨參選，她長期在地方耕耘，有許多民意勸進，加上3年前退選，失信支持者，3年後不想再讓歷史重演，促使她「不計成敗，背水一戰」。經一番深思，她說，決定訴諸民意，追隨前輩許世賢，以人民百姓為念，「這城市發展不能等，將參選到底。」

不相信民調 決定訴諸民意

蕭淑麗說，曾吃過民調的虧，不相信民調，也不多做揣測，希望世代交替不是喊口號，嘉義市需要新市長帶給城市新希望，帶給嘉義市民耳目一新的新氣象。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，蕭議長退黨參選，他事前毫無所悉，加緊連繫蕭議長了解其想法，全力慰留。

(中國時報)