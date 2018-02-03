全台急凍5天下探7℃！寒顫駕到 陽明山有望飄雪

寒流來襲，低溫可到攝氏7度，而陽明山有望繼2016年後再度下雪。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

寒流昨晚開始發威，氣象局預報員張承傳表示，低溫可到攝氏7度，海邊或空曠地區可能降到5、6度，寒流將持續到下周三（7日）清晨長達5天，氣象局在臉書粉絲頁甚至以「寒顫」形容。

由於水氣充足，北部1000公尺山區下雪機會大，像陽明山系大屯山、七星山，今山頂氣溫降到零度以下就可能飄雪，適逢周休假日遊客正好可以上山賞雪。

三階段交管 車加裝雪鏈

張承傳說，下周三白天氣溫會稍回升，但周四又有一股冷空氣來臨，要回暖恐得等到下周五（9日）。由於這波寒流挾帶水氣豐富，北部屬溼冷天氣型態，體感溫度會更低。

氣象達人吳德榮表示，受到這波寒流影響，北部2000公尺左右的太平山、拉拉山下雪機會很大。台北近郊1000公尺的七星山、大屯山也有機會。

上次霸王級寒流為2016年1月，當時陽明山已下雪。前天北市交通局表示，為確保安全，陽明山將依雪況分3階段管制，第1階段管制點為陽金公路（101甲線至中湖戰備道），第2階段擴大到大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑等管制點，第3階段包含陽明山中山樓及前山公園、中山樓至文化大學下雪管制點，從管制點至賞雪點都須加裝雪鏈。

四公路防結冰 預警性封閉

公路總局表示，部分山區路段可能下雪或路面結冰，包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路，以台14甲線合歡山等4條公路。公路總局已部署人員待命救援、剷除積雪，並進行路段封閉管制。

公路總局說，根據氣象局資料，中海拔路段氣溫零度線，可能於今日上半天觸及台灣北部並持續往南延伸，高海拔路段結冰則延續到7日後，呼籲用路人留意前述4條道路管制訊息，像台14甲線翠峰至大禹嶺路段，昨晚6時至今日上午7時已實施預警性封閉管制；其他可能管制路段包括台7線北橫巴陵至明池、台7甲線宜蘭支線南山至梨山、台8線中橫梨山至慈恩，沿線居民或賞雪遊客宜多加注意。

(中國時報)

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