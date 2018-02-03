「只要他當選，我什麼都能做」胡志強為學弟江啟臣背書

前台中市長胡志強（右）2日為立委江啟臣（左）站台發揮「胡氏幽默」表示，「我以前做市長時愛做夢，現在要江來完夢！」（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

爭取國民黨台中市長參選提名的立委江啟臣，2日舉辦「台中躍起、大城新生」市政願景發表會，喊出要對台中火力發電廠課「碳稅」等政見，並邀前台中市長胡志強站台，胡強調，「只要他當選，我什麼都能做」；江啟臣笑著回應說：「學長，以後我到市府，就是你的學弟！」

緊握江手喊「交棒」

江啟臣選在市府位處的西屯區舉辦政見說明會，胡志強、前台中縣長黃仲生、前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時、前立委楊瓊瓔與現任立委林為洲、顏寬恆、馬文君、許毓仁及數10名藍營議員都到場力挺，場面盛大。

胡志強與江啟臣都是政大外交系畢業，也都當過行政院新聞局長，胡志強到場，江啟臣以熱情擁抱表達感謝，胡志強也緊握江的手直喊「交棒！交棒！」

胡氏幽默風靡全場

「台中市好像停電、冷藏一樣，停了3、4年，現在要靠江啟臣全部恢復！」胡志強以「胡氏幽默」表示，「我以前做市長時愛做夢，但我當年的夢想都被江做出來了！」當年立下「文化經濟國際城」、「超高趕北」宏願，現在要靠江啟臣全部來完夢。

江啟臣以中英台3種語言向市民報告「台中躍起、大城新生」，表示市民最在意交通、低薪和空汙，台中3年來發展停滯、市府債台高築，「我是在地台中人，我聽市民的聲音」，將台中人的心聲化為願景。

江擬對中火課碳稅

江啟臣針對空汙提出對中火課徵碳稅、成立「電碳基金」等政見，要以「清潔生產」的途徑達到減煤目標，同步要求「中電中用」。

胡志強全程聽完江的政見後表示，他什麼都見過，但從未見過任何市長參選人提出這麼好的政見，「比美國哈佛大學還好」，並說：「時代在改變，胡志強再見，歡迎江啟臣。」希望江啟臣是他圓夢的接班人。

李鴻源到場為江背書，強調空汙可以解決，碳是可以交易的，台電把碳買回去，成立「電碳基金」平台，升級中火，推動空汙解決智庫，「大家苦悶太久了，再混下去，台灣會被淘汰，要有危機意識！」

對於江啟臣質疑市府財務與空汙等問題，台中市新聞局卓冠廷回應表示，他能體會江急於挽救黨內初選頹勢的心情，祝福他初選順利，但市政須宏觀思考、務實去做，光靠嘴巴喊喊、一味謾罵，並無助市政。

(中國時報)

批國民黨沒道義！蕭淑麗退黨參選… 人物側寫－號召國民黨歸營 老市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。