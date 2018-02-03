「只要他當選，我什麼都能做」胡志強為學弟江啟臣背書

2018年02月03日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

爭取國民黨台中市長參選提名的立委江啟臣，2日舉辦「台中躍起、大城新生」市政願景發表會，喊出要對台中火力發電廠課「碳稅」等政見，並邀前台中市長胡志強站台，胡強調，「只要他當選，我什麼都能做」；江啟臣笑著回應說：「學長，以後我到市府，就是你的學弟！」

緊握江手喊「交棒」

江啟臣選在市府位處的西屯區舉辦政見說明會，胡志強、前台中縣長黃仲生、前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時、前立委楊瓊瓔與現任立委林為洲、顏寬恆、馬文君、許毓仁及數10名藍營議員都到場力挺，場面盛大。

胡志強與江啟臣都是政大外交系畢業，也都當過行政院新聞局長，胡志強到場，江啟臣以熱情擁抱表達感謝，胡志強也緊握江的手直喊「交棒！交棒！」

胡氏幽默風靡全場

「台中市好像停電、冷藏一樣，停了3、4年，現在要靠江啟臣全部恢復！」胡志強以「胡氏幽默」表示，「我以前做市長時愛做夢，但我當年的夢想都被江做出來了！」當年立下「文化經濟國際城」、「超高趕北」宏願，現在要靠江啟臣全部來完夢。

江啟臣以中英台3種語言向市民報告「台中躍起、大城新生」，表示市民最在意交通、低薪和空汙，台中3年來發展停滯、市府債台高築，「我是在地台中人，我聽市民的聲音」，將台中人的心聲化為願景。

江擬對中火課碳稅

江啟臣針對空汙提出對中火課徵碳稅、成立「電碳基金」等政見，要以「清潔生產」的途徑達到減煤目標，同步要求「中電中用」。

胡志強全程聽完江的政見後表示，他什麼都見過，但從未見過任何市長參選人提出這麼好的政見，「比美國哈佛大學還好」，並說：「時代在改變，胡志強再見，歡迎江啟臣。」希望江啟臣是他圓夢的接班人。

李鴻源到場為江背書，強調空汙可以解決，碳是可以交易的，台電把碳買回去，成立「電碳基金」平台，升級中火，推動空汙解決智庫，「大家苦悶太久了，再混下去，台灣會被淘汰，要有危機意識！」

對於江啟臣質疑市府財務與空汙等問題，台中市新聞局卓冠廷回應表示，他能體會江急於挽救黨內初選頹勢的心情，祝福他初選順利，但市政須宏觀思考、務實去做，光靠嘴巴喊喊、一味謾罵，並無助市政。

(中國時報)