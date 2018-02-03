人物側寫－號召國民黨歸營 老市長超級助選員

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中國時報

國民黨台中市長參選人拚出線，爭相打出胡志強牌！立委盧秀燕、江啟臣不約而同力邀前市長胡志強站台力挺，胡志強不僅替被外界視為「子弟兵」的盧秀燕衝人氣，也幫「學弟」江啟臣站台，雖未直接表態唯一支持誰，但已起到凝聚黨員士氣、號召藍營支持者歸隊的作用，為選情加溫。

胡志強挾著台中市執政13年的經驗，在政壇地位舉足輕重，擁有大批死忠支持者，雖已卸任，但魅力依然不減，尤其對藍營支持者動見觀瞻，被視為「超級助選員」。初選民調在即，盧秀燕、江啟臣爭相請出「人氣王」胡志強，冀借助其影響力，衝高民調。

卸任台中市長後，胡志強鮮少對市政多所評論，昨天他提及，這屆市長選舉結束遭批評，但他不回應，「因為好不好，做了才知道」，民眾最討厭政治口水。這次為讓台中市「綠地變藍天」，胡以不傷黨內和氣方式「一日兩站」，展現政治智慧，也喚起藍營支持者站出來。

胡志強先到盧秀燕服務處，對盧投入市長初選，胡以「市政府就像一輛公車，市民都在車上，盧秀燕開車技術不錯」來推薦；到江啟臣造勢會場，胡則高喊「再給台中一個希望」，帶領全場高呼口號「台中躍起，將啟程！」為初選添加柴火，氣勢拉到最高點。

出馬助選，不只昔日胡團隊成員到位，藍營議員也紛紛與會，對他之前在市長任內擘畫的重大建設，不少市民「懷念胡市長」。盧、江雖有胡志強這位超級助選員加持，號召藍營支持者歸隊，營造團結氣勢，但接下來還是要端出政見「牛肉」上桌，才能在百里侯一役打出戰果。

(中國時報)

「只要他當選，我什麼都能做」胡… 領航台中 胡讚盧秀燕「很會開車…

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