領航台中 胡讚盧秀燕「很會開車」

2018年02月03日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

農曆年前，國民黨台中市長參選人將出線，立委盧秀燕、江啟臣拚民調，2日都請出前台中市長胡志強，胡首站前往盧秀燕服務處，為她加油打氣。胡志強說，他當市長打出「台中市文化經濟國際城」，要超高趕北，市長就是做好司機角色，盧秀燕「很會開車」，帶領大台中向前。

盧秀燕秀出胡志強當年選台中市長時，以岳飛報效國家的形象照片，她自己客串扮演「岳母」，為扮演「岳飛」的胡志強背上刺上「精忠報國」。胡志強說，「選舉時，她都當母親，人之常情，一定要來相挺。」互動間流露出2人的好交情。

盧秀燕說，她跟江啟臣是君子之爭，並細數與胡志強擔任市長時，中央與地方合作的市政建設，包含洲際棒球場、花費363億元的74線快速道路等建設。胡志強指出，2005年尋求台中市長連任時遭抹黑，自喻岳飛受奸臣陷害，當時盧秀燕義氣相挺，還當「岳母」，他很感謝她的支持。

現場媒體提問，林佳龍當市長後抹滅胡之前主張的政策，是否感到痛心？胡志強表示，公道自在人心，現在在位的人可能忽視，但有一天他也會離開，由別人來寫歷史，所以他不想批評別人，回應就成了藍綠口水戰，他相信選民的眼睛是雪亮的。

國民黨民調初選在即，外傳盧秀燕得到紅黑派系表態支持？盧秀燕表示，認真問政能獲得認同，她一律表示感謝，將全力以赴，希望在民調中脫穎而出。至於黨內初選，她認為「以和為貴」，她與江是君子之爭，選前要維持和諧，選後才會團結，也是國民黨邁向改革的重要基本精神。

(中國時報)