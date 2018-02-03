陳景峻批柯P違反行政體制

2018年02月03日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市副市長陳景峻2日出席台北燈節小提燈亮相記者會，立刻馬不停蹄接受廣播專訪，談燈節籌備進度，未料，他在節目中先是批評市長柯文哲私下見廠商，還答應幫忙募款，完全違反行政體制；接著又針對最近傳出市府「封殺媒體」，他說，雖應是誤會，但市府發言人劉奕霆在處理過程中沒有完整說明，應該檢討改進。但稍晚陳景峻又「轉彎」，透過聲明澄清，市府內部沒有不合，仍力挺柯市長。

對於陳景峻的批評，柯文哲昨表示，該檢討的會檢討，但他也澄清，會見廠商是因為經過會議室時被「攔轎喊冤」，不是事先安排；不過，為何事隔多日，陳景峻反應仍這麼大？柯文哲說，他也不曉得，但燈節時間確實很緊急，加上這幾天自己出國考察，事情托給陳景峻負責，猜他壓力應該很大。

台北燈節狀況不斷，先是招標過程不順利、主責的觀傳局長簡余晏1月份又請辭，接著有媒體報導，接手的陳景峻不滿市府顧問蔡壁如自行引薦當時尚未與北市府簽約的廠商槮凌公司與柯文哲碰面，讓他形同被「倒打一耙」；而陳私下找紙風車集團幫忙辦燈節遊行，引來槮凌抱怨，也被媒體爆料，但沒想到，事後傳出市府高層不滿報導該新聞的記者，要求官員「封殺」、拒接電話等情事。

陳景峻昨在節目中還原燈節籌辦過程，他稱，因為自己比較有行政經驗，清楚哪些東西可以講、哪些不能做，但市長有時比較無法體會，像是市長私下跟廠商見面，還答應幫忙募款，這一定會被外面講話，這讓他很擔憂，因為完全違反行政體制、違反市長應有的領導與風範，但既然已經發生，就只能再次去提醒柯文哲。

陳景峻的發言引發軒然大波，他昨晚再透過辦公室發聲明「滅火」，澄清市府內部並無不合，只是向市長反映意見、針對自己督導的媒體事務組提出改進想法，「身為柯文哲的副手，當然力挺柯市長，我一貫主張只有民進黨與柯文哲合作，才能打贏2018選戰。」

(中國時報)