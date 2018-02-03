姚文智稱台北價值與民進黨衝突

立委姚文智2日接受電台訪問時表示，雖然黨中央宣告雙北是「徵召區」，但也可以不徵召，用協調就好。如果黨內有人民調贏他，就全力支持民進黨的同志。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲提出「台北價值」，表態參選台北市長的民進黨立委姚文智指出，那是一個最好闡釋「台灣價值」的機會，但柯沒把握住，現在連補考機會都沒了。「他在那樣的場合講『大陸』，但民進黨人不會這樣講，支持者已經有八、九成認為柯的價值與民進黨不一樣。」

姚文智在接受廣播專訪時表示，蔡英文總統提出「台灣價值」，一方面是給柯文哲機會，也讓大家檢驗柯的台灣價值。他諷刺說，柯選前在「一邊一國」場子撕身分證，大家看了很爽，卻又在2016年講出「兩岸一家親」；10天前去情報局長汪希苓的場子，10天後去鄭南榕紀念館，這些都是很錯亂的價值。

姚文智說，台灣作為主權獨立國家是民進黨的價值，在黨內對這樣的價值並沒有猶疑，但與柯文哲價值有衝突，因此很多民進黨籍市議員都陷入恐慌，不知道黨要支持的市長候選人是誰。

姚文智指出，民進黨議員沒有人要跟柯文哲一起做看板，柯不會是這場市議員選舉的母雞，現在有一起跟柯文哲掛看板的只有童仲彥。「如果你跟柯市長站一起，你就會被質疑，那些台北市議員當然會是我爭取的對象。」

他又說，柯文哲現在民調高，是因為很多民進黨支持者隱藏在裡面，但民進黨全面執政，黨內對提名還猶疑，這是價值不明確；「據我所知，基層幾乎都受不了柯市長作風言行，不想要跟他合作了。」

至於是否接受兩階段民調，如果不接受，會不會脫黨參選到底？姚文智表示，不會接受兩階段民調，當初兩階段民調是為了合作，但民進黨現在應該提名自己的候選人。「如果黨中央真的做了兩階段民調的決定，我當然會有所行動，但現在黨的內部機制正在啟動，我為什麼就要撂狠話？」

(中國時報)

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