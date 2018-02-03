黨中央喊話團結 莫親痛仇快

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗（右），2日宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉。（中央社）

前青輔會主委李允傑在街頭拜票，積極打響名號。（本報資料照片）

國民黨嘉義市長人選鬧分裂，議長蕭淑麗昨宣布退黨，將以無黨籍身分參選。國民黨組發主委李哲華則說，黨中央的提名協調工作，仍在等待蕭的回應，希望她能冷靜思考，回到黨內溝通；他更向蕭喊話：「以黨團結為重、不要親痛仇快」，黨中央晚間緊急決定下周一（5日）邀三方當事人開協調會！

由於嘉義市長涂醒哲施政表現不理想，藍營原先對於選情持樂觀態度，力拚「綠地變藍天」。如今蕭淑麗欲脫黨參選，為選情投下震撼彈，有地方人士形容，「涂醒哲做夢也會笑」。

涂醒哲做夢也會笑

對此，李哲華無奈表示，黨中央去年12月22日分別邀請黃敏惠、蕭淑麗、李允傑等人溝通；其中，李認為採取民調最客觀，但蕭對於民調有疑慮。為此，黨中央還建議蕭，可以找她信任的民調公司來做，再提供給黨中央作為協調的參考依據。

李哲華說，此後黨中央等了將近1個月時間，期間不斷詢問蕭淑麗是否有做民調？得到的回應卻都是還沒，「我們總不能無限期等下去吧」？因此，黨中央上月20日發出通知，同月25日將召開提名協調小組第二次會議，邀請三人出席研商提名機制，但蕭表示要出國，29日才回國。

李哲華強調，黨中央配合蕭淑麗的時間，等她回國再安排開會時間，但蕭又說等嘉義市議會的臨時會結束，「哪知道她就宣布做這個」。

他指出，黨中央還是希望大家能開會，針對提名機制做協調溝通，否則對黨、對嘉義市民眾而言都不是好事。國民黨現已要求嘉義市黨部主委蔡明顯盡速與蕭淑麗聯繫，只是蕭仍未接電話。

下周一邀3方協調

李哲華不諱言，「她（蕭淑麗）就是希望中央勸退其他人，然後提名她」，但要是黨中央真的這麼做，黃敏惠、李允傑怎會服氣？提名必須考量市民支持度、候選人名氣、品德、操守，以及行政經歷等綜合評比。

「有比民調更好的方式嗎？」李哲華強調，黨內走民主機制很多年，大家能接受走回頭路，直接由主席指派人選嗎？況且選舉若只顧及黨內和諧，推出的候選人不強，要如何與對手競爭？

藍營分裂幾乎成定局，屆時將上演「兩個女人的戰爭」，讓涂醒哲坐收漁翁之利。屆時選戰要如何打？李哲華強調，嘉義市選民投票自主性強，候選人本身條件強才是最重要的，國民黨也會盡力爭取各方支持。

(中國時報)