黃敏惠表尊重 涂醒哲不多想

2018年02月03日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨嘉義市議長蕭淑麗宣布退黨參選市長，已宣布參選市長的前嘉義市長黃敏惠2日表示，黨中央曾欲約詢協調參選黨員，但因未能與蕭淑麗確認期日而未約成，她將以最大熱情做最好準備，讓市民有更好選擇；獲民進黨提名競選連任的市長涂醒哲表示，不排除由黨中央整合綠營內部雜音。

藍營2個女人戰爭頻頻過招、交鋒，還有前青輔會主委李允傑也表態參選，李對蕭宣布退黨表示尊重之意，並強調他會遵照黨的機制走，藍營議員則陷入內部分裂的憂慮，唯恐又讓綠營坐收漁翁之利。

黃敏惠表示，聽說黨中央曾於1月25日欲約詢協調表態參選市長的黨員，因蕭淑麗議長出國，回國後又主持議會臨時會，因此未約成協調期日。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、蕭淑麗受訪時，也證實黃敏惠上述說法。

對於蕭淑麗宣布退黨參選市長，黃敏惠表示尊重並強調，她選擇1月27日宣布參選市長，「沒有特別、很單純」，當時因應基層黨員十分關心，當下認為準備好了，也詢問過了，適當時機就宣布了。

黃敏惠在臉書粉絲團PO文表示，她不是譁眾取寵的人，只要做事、不想作秀，若因此被邊緣化也無妨，如能再次獲得黨內正式提名，要感謝同志及鄉親託付相挺，嘉義市若能成功整合、一致對外，必定能夠感動選民。

藍營分裂，綠營能漁翁得利？涂醒哲表示，政治變化多端，他不多想，還是認真尋求過半支持度，拚政績爭取市民支持，對任何人想為市民服務，都予以尊重。他說，蕭議長對3年前的退選耿耿於懷，外界對3年前藍營初選結果影響後來市長選舉結果有各種猜測，他不願意猜測。涂醒哲坦言，綠營內部雜音仍持續整合中，需要時間、力道，不排除循彰化模式，由黨中央進行整合。

蕭淑麗宣布脫黨參選，黨籍及無黨籍議員有錯愕、有送暖，更多憂慮藍營分裂。黨籍副議長郭明賓、議員傅大偉、鄭光宏憂心黨內分裂，分散票源，影響選情，讓綠營再次坐收漁翁之利。國民黨市議會黨團祕書長張秀華肯定蕭淑麗擔任議長稱職，是優秀人才，但不認同她宣布退黨參選的時機。張秀華認為，至少經過黨協調後，若黨有偏頗，則退黨參選「師出有名」，蕭退黨參選，勢必衝擊藍營選情，很不捨、痛心。

(中國時報)