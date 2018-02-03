蕭淑麗退黨參選嘉市長》新聞透視－「蕭」牆禍起 重現藍天難樂觀

2018年02月03日 04:10 中國時報 王正寧

年底的百里侯選舉，國民黨評估綠地變藍天機率最高的地區，首推嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣。如今嘉義市議會議長蕭淑麗率先宣布，以無黨籍身分參選市長，這顆震撼彈炸出了團結的破口，會造成多大的裂痕？上周提名緊急喊停的澎湖縣，會不會是下一顆未爆彈？國民黨還有多少樂觀的本錢？

在野後國民黨議題操作慢半拍、黨團與黨中央各行其是，毫無積極作為，年底九合一選舉能夠還能有一絲絲版圖擴張的奢望，是建立在對手施政成績不彰，以及支持者對這個黨即將泡沫的危機意識。

黨主席選舉主打秘書長任內操盤戰績，形塑「綠懼人」形象的吳敦義，選後黨務完全「放空」，2014地方選舉為慘敗去職的秘書長曾永權再回鍋，除了在黨團會話說「幹話」惹火立委，力擋黨籍立委全力推動的黨團革新，關注的只是立委助理臉書，發言甚至為此責備立委，讓黨團與黨中央齟齬不斷，如何提供選戰子彈?

為了2020選舉，吳敦義在選務上也儘量不沾鍋，連扮演「桶箍」都軟趴趴。從去年520就任黨主席至今，黨內縣市長人選一個沒多，完全無新亮點，反倒不少強棒退出，連民調數字誤植欄位這等「低級錯誤」都能發生，更離譜的是，黨中央反應荒腔走板，至今更不知如何善後。

原訂周三中常會要一併提名、被視為大有可為的澎湖縣，也因為所謂黨部自己列人選、自己做民調就產生人選的「澎湖模式」，讓未被列入的前黨部主委鄭清發大反彈，揚言參選到底；有「澎湖王」之稱的前立委林炳坤也嗆聲，如果直接徵召前縣長賴峰偉就會參選，據悉背後是另一股黨內反對的勢力。黨中央在無力處理下，只能先暫緩提名。

沒想到另一個光復的「夢幻」名單嘉義市，蕭淑麗連吭都不吭一下，就直接向黨中央發難，展現「覆水難收」的意志。一個小到連在國會都無法獨自提釋釋憲聲請的政黨，團結都不見得能和執政黨抗衡，竟然還有鬧分裂的本錢，只能用「極品」來形容。面對蕭牆禍起，自家後院接連失火，吳敦義的生日願望恐不易實現。

(中國時報)