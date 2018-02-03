汪洋：推動兩岸和平統一進程

2018年對台工作會議昨在北京閉幕，中共中央政治局常委汪洋（左）發表談話，國台辦副主任劉結一（右）也是首度參加。中間為國務委員楊潔篪。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
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2018年對台工作會議昨閉幕，中共政治局常委、國務院副總理汪洋除表明堅持一中和九二共識及反對任何形式台獨，還表示推動對台工作在新時代要有「新氣象、新作為」，更要在「學懂弄通做實」上下功夫；並稱將逐步提供台胞與大陸同胞同等待遇，弘揚中華文化促進兩岸心靈契合；推動祖國和平統一進程。

汪將任大陸全國政協主席

這是汪洋在中共十九大後，首度在重要涉台會議發表對台講話，外界普遍認為，汪洋即將接任大陸全國政協主席，分管對台事務。

貫徹十九大精神、習思想

大陸官媒新華社昨日通稿指出，2018年對台工作會議1日至2日在北京舉行。汪洋強調，深入學習貫徹十九大精神和習近平總書記對台工作重要思想，是當前及今後一個時期對台工作的首要政治任務。

他還稱，必須長期堅持、一以貫之，在「學懂弄通做實」上下功夫，在對台工作中堅決貫徹落實，推動對台工作在新時代有新氣象、新作為。

汪洋指出，今後台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰。要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂。

將給予台灣同胞同等待遇

此外，汪洋也說，要持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

汪洋也肯定過去的對台工作。他表示，黨的十八大以來，對台工作「穩中有進」，經受了重大的考驗，取得了重要進展；為推動祖國和平統一進程做出新貢獻。

報導稱，會議由政治局委員、國務委員楊潔篪主持，國台辦主任張志軍作工作報告。值得一提的是，劉結一首度以國台辦副主任身分出席會議。

相較於前兩年，今年少提及「團結台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨、團體和組織」；同時，去年強調堅持體現一個中國原則的「九二共識」，今年則是表明堅持一個中國原則和「九二共識」。

(中國時報)

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