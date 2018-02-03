陸委會籲溝通才有新氣象

2018年02月03日 04:10 中國時報 李文輝／台北報導

針對大陸今年對台工作會議，陸委會表示，北京當局片面設定「一中原則」與「九二共識」作為兩岸互動的政治基礎，施壓威嚇及矮化台灣，造成兩岸關係遲滯不前，只有兩岸盡速溝通協商，兩岸才會出現新氣象。台灣學者認為陸方宣示了對台工作將有新人新政。

陸委會強調，維護兩岸良性互動是雙方責任，不是一方用政治、軍事強權壓力來迫另方妥協；在這個部分，對岸沒尊重台灣人民，無助台海及區域和平穩定。

陸委會呼籲對岸所謂「新時代」的對台部署，應放棄只會讓兩岸民心漸行漸遠的對台負面作為，並盡速溝通協商，承擔維護兩岸和平的應有責任，兩岸才會有相向而行的新氣象。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣長期民調顯示有超過8成以上的民意支持政府維持和平穩定現狀的政策，這是台灣社會最大共識。面對陸方加大施壓及推促所謂融合發展措施的兩手策略，政府也會檢視兩岸互動安全管理，維護台灣社會秩序。

淡江大學大陸研所教授趙春山稱， 汪洋講話跟過去不一樣有三點，一是指對台工作面對新形勢、要有新作為，未來作法不可能和過去一樣。二是提到「持續深化兩岸經濟社會融合發展」的「融合」，在十九大報告裡面沒有提到，這次特別凸顯出來。三是特別強調建立素質好的對台工作團隊，黨風廉政、從嚴治黨成為對台工作人員標準。

(中國時報)