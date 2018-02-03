陸學者解讀 對台力道更強

2018年02月03日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

中共中央政治局常委汪洋在2018年大陸對台工作會議上表示，在新時代有新氣象、新作為。南京大學台研所所長劉相平表示，這明顯是今後幾年的對台工作方向。大陸將在堅持一中原則和「九二共識」、堅決反對和遏制任何形式的「台獨」基礎上，深化拓展推動兩岸經濟社會融合，形成兩岸同胞攜手推進和平統一的新氣象。

針對2018年大陸對台工作會議，北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺指出，會議強調新時代、新氣象、新作為，代表著今年的對台工作應該會更積極、更主動、目標更明確、推動力道更強。

朱松嶺表示，今年的對台工作會議，緊緊圍繞在十九大精神，強調要「學懂弄通做實」，這將是新一年對台工作的關鍵，亦即如何將大格局戰略的十九大精神，細化、落實到今年對台工作。

關於今年沒有出現「積極支持台商台企在大陸更好發展，依法維護台胞權益」，朱松嶺則表示，這是因為支持維護台商權益的事情都在推動，有些已經改善，有些正在處理，大陸一直在完善法律法規，從諸多方面來維護台胞權益、支持台商台企。

劉相平指出，今年明確提到「持續深化兩岸經濟社會融合發展」，說明這依舊是對台工作的重要思想；而強調「推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合」，一方面有反文化台獨的意涵，一方面也希望兩岸同胞受中華文化滋養，達到心靈契合。

至於去年強調堅持體現一個中國原則的「九二共識」，今年卻說堅持一個中國原則和「九二共識」，劉相平認為，「這是更加明確強化一個中國原則，免得台灣有些人曲解『九二共識』。」

(中國時報)