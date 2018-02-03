新聞透視－戰略反獨促統並進 執行務實脫虛

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳柏廷

2018年對台工作會議昨落幕，定調今年對台政策方向。大陸今年對台工作大方向戰略，圍繞中共總書記習近平十九大報告基調，確認「反獨」與「促統」將齊頭並進；在戰術執行層面上，除明確文字提及給予台灣同胞「同等待遇」，更要求大陸涉台工作必須「學懂弄通做實」，推動對台工作要「務實脫虛」。

一年一度的對台工作會議，向來是各界觀察大陸當年對台政策走向的「指南針」。從大陸官媒新華社通稿內容來看，篇幅雖不大，但字裡行間可謂「字字有玄機，段段有新意。」

從戰略層面來看，去年10月召開中共十九大，今年對台工作會議圍繞十九大報告中的對台論點。從通稿來看，中共中央政治局常委汪洋表明，要深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對台工作重要思想。

此外，通稿還出現「推進祖國和平統一進程」等字句，該字句除未見諸於近幾年的對台工作會議文稿，更是照搬十九大報告中涉台字句。

更重要的是，這也標誌大陸今年對台工作將一改前幾年以「反獨」為主的作法，在戰略上將採取「反獨」與「促統」齊頭並進；既堅決反對及遏制任何形式台獨，也要推進統一進程，展現兩岸主動權「操之在我」態度。

至於在戰術層面上，為因應日益嚴峻的兩岸形勢，今年對台工作會議，也表明涉台工作必須在「學懂弄通做實」上下功夫。

回顧十八大以來的對台工作重點，從體驗式交流到三中一青（中小企業、中低收入、中南部及青年）乃至一代一線（青年一代、基層一線），立意雖良善，但執行面難免有落差，淪為形式。

事實上，去年底到今年初，大陸各地涉台研究單位赴台調研的舉動，盤整對台政策，更可看出今年會議強調對台工作「學懂弄通做實」，就是希望進一步將對台政策執行面「務實脫虛」。

而在對台軟性一手上，大陸今年也將持續強化兩岸民間交流，除逐步提供與大陸同胞同等待遇，也希望透過中華文化，來促進兩岸心靈契合。

(中國時報)