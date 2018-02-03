新聞透視－陸梵關係突破 雙方各取所需

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳柏廷

教宗方濟各今年1月接見各國派駐教廷的外交使節，中華民國駐教廷大使李世明與教宗握手致意時，轉達台灣人民和總統的祝福，也誠摯邀請教宗訪問台灣。（駐教廷大使館提供）

隨著大陸地下教會抗議活動近年越演越烈，如何緩和北京與地下教會的「政教關係」，進一步穩固中共執政合法性，成為北京當務之急；而最合適的作法莫過於改善與梵蒂岡關係。另一方面，梵蒂岡也極欲為大陸1000多萬教徒尋求制度性保障。換言之，陸梵關係突破可謂各取所需。

雙方建交 剩最後一哩路

大陸與梵蒂岡傳出即將就「主教任命權」達成協議，已為雙方建交鋪好最後一哩路。對北京而言，陸梵關係改善既是給台灣「當頭棒喝」，背後還有一層更重要的「安內」原因，即如何解決廣大地下教會與大陸當局間日益升高的衝突氛圍。

大陸境內有近1500萬天主教徒，雖占大陸人口不到2％，但是大陸當局與地下教會的衝突時有所聞，近年雙方矛盾更加深化；雖不至於動搖中共執政，但不免對其執政合法性造成一定衝擊。

平心而論，「硬碰硬」作法絕非最好策略，更不符合中共總書記習近平在十九大所提及的，要在民族和宗教工作上採取「創新推進」的說法。習近平若要實現「中華民族的偉大復興」，化解大陸執政當局與地下教會緊張的「政教關係」，既是任內當務之急，更是難以迴避的課題。

政教關係 跳脫強硬作法

如何跳脫過去「強硬」作法，對大陸而言，改善與梵蒂岡的關係就是一個最好的「潤滑劑」。梵蒂岡本來對大陸境內的地下教會就有極大的號召力，藉由與梵蒂岡交好，無疑可以大大緩解地下教會對大陸當局的不滿情緒。

從梵蒂岡角度來思考，大陸官方當前只認可1958年脫離梵蒂岡體系的「天主教愛國會」及其教徒，對廣大地下教會仍採打壓的態度。梵蒂岡多年來一直希望改善這類情況，但因為種種政教因素，始終無法與大陸當局對話。

如今隨著雙方逐步移除「主教任命權」此一障礙後，梵蒂岡將可為大陸境內廣大地下教會教徒權益向大陸當局喊話，為地下教會存在爭取一個官方制度性保障，以解決地下教會在大陸長久的艱難處境。

內外兼顧 北京一舉三得

無論如何，陸梵關係突破，從種種跡象來看對彼此是「各取所需」。對北京更是「一舉三得」；一來對外爭取了教會正統的國際地位，二來執政更具合法性，三來對台灣將帶來更多警示。

(中國時報)