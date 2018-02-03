梵將認可非法主教 交換人事否決權

2018年02月03日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

我友邦梵蒂岡有意與大陸建交已不是新聞，卻因主教任命權卡關。如今媒體披露，大陸與梵蒂岡已就此達成協議，雙方幾個月內就會簽字，天主教教宗方濟各決定藉由承認大陸任命的「非法主教」，換取大陸承認教宗對大陸天主教徒的權威。這可能進一步促成陸梵建交。

路透2日獨家披露雙方將達成協議，一位梵蒂岡高層消息人士告訴路透，依據雙方的正式協議，梵蒂岡對未來主教任命將有發言權，但他拒絕透露細節，宣稱：「以後我們仍將像籠中鳥，但籠子會大點。這並不容易。苦難將會持續。我們將一點一點爭取，加大籠子的尺寸。」

這位高層透露，陸梵雙方已達成「君子協定」，將讓7位大陸政府支持的主教在取得教宗寬恕後，成為合法主教，但此事尚待正式確定。

《華爾街日報》則引述知情人士透露，教宗已決定承認大陸政府任命的7位主教的合法性，並撤銷對他們的處罰，盼藉此讓步，換取北京承認教宗作為大陸天主教會領袖的權威。但梵蒂岡的發言人拒絕對此評論。

知情人士還表示，梵蒂岡已通過非正式途徑告知北京教宗的決定，教宗還未將此決定簽署成法律，但將於今春宣布。之後，將看北京是否接受以下模式：大陸先選出人選，教宗享有否決權。

中共要求黨員堅持無神論，對一般民眾信仰，大陸憲法也明文規定宗教團體和事務不受外國勢力支配，而這就與天主教各地主教必須由教宗任命的規矩牴觸。這也導致大陸天主教一分為二，一派是效忠教宗的「地下」教會，另一派是「天主教愛國會」。

雙方若建交，梵蒂岡將能享有法律框架來照顧大陸境內約1200萬天主教徒。不過，已退休的香港樞機主教陳日君最近指控，梵蒂岡準備「出賣」大陸天主教會，報導暗示教宗方濟各對陸梵最近的接觸協商狀況外，但梵蒂岡上月30日駁斥此說，聲明教宗親自掌握雙方對話進程，並未被蒙在鼓裡。

(中國時報)