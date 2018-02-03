「教務研商」外交部不評論

2018年02月03日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

外媒報導，梵蒂岡與大陸之間有關主教任命問題的架構協議已經準備就緒，幾個月內就可以簽署，這將會是兩國關係重大突破，更可能進一步開啟建立外交關係之路。對此，我外交部表示，陸梵對話協商現階段僅及於教務議題，無涉政治層面。更何況，雙方之間的天主教體制仍存在根本差異，仍有許多困難待克服。

其實，外交部歐洲司司長高安前天才在例行記者會上重申，我方對於教廷與中國大陸之對話及相關互動情形均持續瞭解並密切注意其發展，隨時就相關情勢進行研析。陸梵雙邊僅就教務議題進行研商，只不過相關教務屬教廷內部事務，外交部不予評論。

高安強調，大陸政治體制與教廷之天主教體制、教會運作情形及神職人員制度，雙邊存在根本性差異，溝通過程亦須克服許多困難。

另一方面，教廷對我國天主教會及信徒的積極活躍，以及我國社會宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。我國將持續強化雙邊高層互訪及各領域交流合作關係，並致力增進與教廷和平人道慈善夥伴關係。

媒體詢問有關台梵進一步鞏固雙邊關係的規畫？以及是否規畫邀請教宗訪台？高安表示，教廷相關高階神職人員，如部會首長或樞機主教等高層來台訪問均屬常態性安排，有助於教廷高層認識我國宗教自由，並目睹我國天主教社群活力。

高安補充說，邀請教宗來訪一直是我國透過外館努力的目標，將會持續向梵蒂岡表達意願，然而教宗行程遍及全球，我方仍將努力洽排。

(中國時報)