協商當偵查 黨產會漠視法律

2018年02月03日 04:10 中國時報 鄭舲 /台北報導 /台北報導

婦聯會決議不簽行政契約，黨產會隔天迅速認定其為國民黨附隨組織。「中華人權協會」批評，黨產會省略《行政程序法》調查及聽證程序，顯然將「協商過程」視為「偵查過程」，早完成有罪認定，嚴重漠視法律正當程序。

中華人權協會認為，黨產會討論一小時就認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元資產，類似「抄家滅族」。同時，不分財產種類、來源統統計入；完全漠視行政上講究「比例原則」、「衡平原則」，這種強奪民產的惡法，便是漠視憲法層次的「正當法律程序」。

協會指出，黨產會誤解「民主多數決議」，跳過「法官保留原則」，即法官有權審查證據原則，欲以簡單多數決議便剝奪其他人財產。且黨產會強調「處分書送達4個月內婦聯會有義務申報財產，否則按次處罰100萬元，若推定不當取得財產將收歸國有。」只因婦聯會無法交代勞軍捐流向，竟然要婦聯會申報70年來的財產，70年的人事已非如何要這一代的人承受？被懷疑者連「緘默權」也沒有，這是極權國家的白色恐怖。

協會透過聲明表示，黨產會行使行政調查權，仍適用《刑事訴訟法》第245條第5項規定「刑事偵查不公開」，不僅檢察官、司法警察有其義務，其他於偵查程序依法執行職務之人員也有必要遵守。偵查不公開的範圍，包括偵查程序及內容均不公開，「怎麼黨產會提供如此多片面足以妨害刑事被告受公正裁判的資訊？」

協會批，黨產會欲將勞軍捐收歸國有，但若當年有違反意願，應逐一檢視歸還當事人及其繼承人或公益信託，怎是收歸國有？把人民財產收歸國有是暴力的極權思想。

(中國時報)