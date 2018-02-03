協商當偵查 黨產會漠視法律

友善列印
中國時報
/台北報導

婦聯會決議不簽行政契約，黨產會隔天迅速認定其為國民黨附隨組織。「中華人權協會」批評，黨產會省略《行政程序法》調查及聽證程序，顯然將「協商過程」視為「偵查過程」，早完成有罪認定，嚴重漠視法律正當程序。

中華人權協會認為，黨產會討論一小時就認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元資產，類似「抄家滅族」。同時，不分財產種類、來源統統計入；完全漠視行政上講究「比例原則」、「衡平原則」，這種強奪民產的惡法，便是漠視憲法層次的「正當法律程序」。

協會指出，黨產會誤解「民主多數決議」，跳過「法官保留原則」，即法官有權審查證據原則，欲以簡單多數決議便剝奪其他人財產。且黨產會強調「處分書送達4個月內婦聯會有義務申報財產，否則按次處罰100萬元，若推定不當取得財產將收歸國有。」只因婦聯會無法交代勞軍捐流向，竟然要婦聯會申報70年來的財產，70年的人事已非如何要這一代的人承受？被懷疑者連「緘默權」也沒有，這是極權國家的白色恐怖。

協會透過聲明表示，黨產會行使行政調查權，仍適用《刑事訴訟法》第245條第5項規定「刑事偵查不公開」，不僅檢察官、司法警察有其義務，其他於偵查程序依法執行職務之人員也有必要遵守。偵查不公開的範圍，包括偵查程序及內容均不公開，「怎麼黨產會提供如此多片面足以妨害刑事被告受公正裁判的資訊？」

協會批，黨產會欲將勞軍捐收歸國有，但若當年有違反意願，應逐一檢視歸還當事人及其繼承人或公益信託，怎是收歸國有？把人民財產收歸國有是暴力的極權思想。

(中國時報)

賭上政治誠信 蕭議長進無步退無… 黨產會查民眾服務社 聽證會兩造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。