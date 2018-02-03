黨產會查民眾服務社 聽證會兩造交鋒

黨產會2日召開民眾服務社聽證會，追查民眾服務總社是否為國民黨的附隨組織。圖為國民黨大安區民眾服務社外觀。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

不當黨產處理委員會昨針對民眾服務總社，是否為國民黨附隨組織召開聽證會。代表國民黨出席的考紀會主委魏平政強調，民眾服務社非附隨組織，國民黨僅提供輔導、支援協助；他並抨擊，黨產會調查報告有諸多謬誤，斷章取義只為對國民黨、民眾服務總社做不利指控。

根據黨產會調查，全國各地共有383處民眾服務社，設址於國民黨或黨營事業中投公司，以及其子公司名下建物者，合計125處、占總數65％。國民黨135處黨部中，有125處與各地民眾服務社位於同一地址，超過92％。

調查報告也指出，國民黨《民運幹部手冊初稿》提到，民眾服務站可說是國民黨的基層表現機構；人事方面，民眾服務社員及理監事多為國民黨黨員，更多次參與輔選活動。

黨產會邀請的成功大學政治系教授梁文韜說，民眾服務社代表戒嚴時期的極權統治，將手伸到神經最末端，進行社會控制。他質疑，若民眾服務社不是附隨組織，國民黨何必定期監督？

魏平政回擊，國民黨在台執政時間長，當時百廢待舉，為重建秩序，成立許多人民團體、職業工會等，但不代表他們是附隨組織。他說，調查報告引用許多月刊文章，非正式文書，「這樣引述非常危險」。儘管中常會、中央會議報告有服務社相關紀錄，但是否落實成政策仍應查證。

魏平政並舉例，法院跟律師公會長期在同一地址，有人會認為律師公會是法院附隨組織嗎？他更質疑，黨產會未邀民眾服務總社、分社等利害關係人出席陳述意見，會議恐不具法律效力。

黨產會副主委施錦芳則表示，據調查民眾服務社總社與分社確有相當隸屬關係，由於分社眾多，目前先請總社做說明；後續若處理到不動產的部分，再研議如何請分社做說明。她強調，聽證只是調查的一環，倘若缺乏明確事證，黨產會將繼續調查，也不排除後續再辦聽證會，絕不會率性進行認定。

(中國時報)

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