勞動基金去年收益創新高！勞退新制紅包 每人1.26萬元

去年勞動基金收益數史上最高，勞動部基金運用局評估，1116萬勞退新制個人帳戶中，平均每人可以獲得1萬2600多元的大紅包。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
近3年新制勞退基金收益狀況

去年勞動基金收益數達2552億餘元，創下史上最高，收益率7.59％也是史上第2高。勞動部基金運用局估算，目前適用勞退新制的1116萬名勞工，平均每人可以獲得1萬2600餘元的大紅包，比前一年度增加2倍。

收益率史上次高

勞退新制於2005年上路，依規定，雇主每月需幫勞工提撥至少薪資6％到勞工個人專戶中，勞工個人也可決定是否自己加碼再提撥，最高可提撥6％，一共最多提撥12％；而該專戶資金由勞動基金運用局投資運用，每年分配盈虧，當勞工年滿60歲退休或死亡時才能領回。

受到全球貨幣市場寬鬆，製造業及貿易活動漸趨活絡，企業獲利持續改善下，去年底整體勞動基金評價後收益數為2552.8億元，相較前一年1095億元大增1457億元，創下史上最高；去年整體收益率為7.59％，也僅次於2009年整體收益率12.68％，成為史上第2高。

截至去年底，勞動基金規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金為1兆8984億元，收益數約1407億元，收益率為7.93％，相較前一年收益率3.23％增加2倍以上。

1116萬名勞工適用

去年勞退新制平均每人分配4000餘元，其中更有勞工獨領80萬元以上，勞動基金運用局副局長劉麗茹評估，今年平均每人約分配1萬2600多元，大約是前一年度的3倍，雖然實際數目還要看個人專戶的規模而定，但必然會比前一年度更高。

劉麗茹指出，由於企業獲利持續改善，整年股債表現亮眼，因此整體呈現走揚，收益率還算符合預期，今年看來整體波動或許會比較大，但還是會往上成長，整體而言是繼續樂觀審慎以對。

(中國時報)

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