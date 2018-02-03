日核食輸台 政院強調沒時間表

外傳日本核災區食品輸台春節期間可能解禁，行政院表示沒有時間表。圖為福島生產的農漁類產品。（摘自日本福島縣臉書）

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中國時報
／台北報導

日本核災食品管制從「地區式管制」改為「品項管制」，已上報行政院長賴清德，可望近日拍板。對於傳出時間點最快在農曆年，行政院發言人徐國勇說，沒有時間表，一切將秉持三原則，以國人健康為最優先考量；行政院食安辦公室強調，只要依照管制就「沒有核食問題」，就算整年吃福島五縣市進口食品，輻射量才0.07毫西弗，比搭往返美西的飛機0.09毫西弗還低。

外傳行政院打算在農曆年期間，趁民眾忙於過年宣布開放核食，徐國勇表示，政府將秉持三原則處理，以國人安全健康為最優先考量；參酌國際上其他國家作法；並參考國際科學依據。

日本核災地區食品要來了？衛福部本周一召開新春記者會，部長陳時中在會中表示，距離311海嘯已事隔7年，對日本食品的政策需要檢討，但強調沒有時間表，然而，昨日卻傳出日本核災區食品將在春節後「全面解禁」，衛福部否認有此事，強調我國對食品的輻射標準是全球第一，面對日本食品，更是採比他國更高標準的把關。

食安辦主任許輔也說，所謂農曆年期間純屬外界臆測，賴揆也還沒有指示要舉行跨部會會議，討論核食管制新制，但他強調，政府秉持三原則，針對品項逐一把關，就「沒有核食問題」，進口相關地區食品也不會影響國人健康。

許輔舉例，衛福部去年公開兩份委託民間執行的報告、以及台大教授姜至剛的研究，三份報告中，連吃一年福島五縣市進口食品，接收的輻射劑量僅0.07毫西弗，要乘以14倍，才接近國際原子能總署建議的安全劑量1個毫西弗。

食安辦公室引用原能會一般游離輻射劑量比較圖顯示，一次胸部X光攝影劑量為0.02毫西弗；台北搭飛機往返美國西岸一趟劑量為0.09毫西弗，一次電腦斷層掃描劑量為7毫西弗，「整年吃福島五縣市進口食品，少坐一趟台北美西往返的飛機就好」。

(中國時報)

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