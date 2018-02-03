主婦聯盟批 食安非經貿外交籌碼

2018年02月03日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

外傳日本核災地區食品進口最快可能在農曆年解禁，主婦聯盟環境保護基金會認為，食安不應被當成經貿外交籌碼，這種充滿爭議的議題，若貿然闖關反而更容易引起民眾恐慌，如果真的在農曆年前開放，主婦聯盟無法接受，不排除採取更激烈的表態或行動。

主婦聯盟日前發表聲明指出，駐日外交單位頻以大陸考慮解除對福島的食品管制為由，要求加速開放日本福島五縣食品輸台，否則將落入更不利的外交處境或經貿惡化。但食品管理攸關國民健康，政府有責任做好食安的風險評估、溝通及管理，不應僅因外交因素就擾亂應有的程序。

主婦聯盟強調，前年正是這種以外交經貿逼迫食安放水的作法，引起社會巨大對立與不安，政府切莫重蹈覆轍。去年食藥署曾提到，仍有約9成日本進口食品檢驗頻率過低，僅5％至6％，未來擬針對這類食品增設輻射邊境快篩檢驗。既然欠缺檢驗累積資料，至少應實施一段時間，再根據檢驗成果做出對應的風險管理調整，不宜缺乏資料就要開放。

主婦聯盟研究員湯琳翔表示，福島核災過了7年，許多環境條件已有所變化，管制措施的調整並非不能討論，改採高風險品項的管制措施也是合理的方向，但何謂高風險？政府要有風險決策根據供社會檢視及陳述意見，不應獨斷訂定，且要在相關配套方案落實，與風險決策資訊完備的情況下進行公開討論，不宜為了外交經貿考慮而草率推動開放。

綠色消費者基金會董事長方儉說，這一年多以來，政府幾乎是想通過什麼就通過什麼，不顧慮民間的反應。政府既然又不想替人民把關，只有拒買、拒吃日本進口食品才能自我保護。

(中國時報)